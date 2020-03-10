Банк России вводит послабления для банков из-за нефти и коронавируса

Во-первых, банкам будет проще пойти на реструктуризацию кредитов транспортным и туристическим компаниям, пострадавшим от коронавирусной инфекции. Реструктуризация или просрочка по долгу, допущенная этими компаниями, не потребует от банков дополнительного регуляторного капитала.

В случае реструктуризации Банк России позволит банкам не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика и не ухудшать саму оценку финансового положения для целей формирования резервов.

Во-вторых, Банк России облегчает рублевое кредитование фармкомпаний и производителей медтехники. В отношении таких кредитов коэффициент риска понижается до 70%, надбавки к коэффициентам риска обнуляются.

Все эти льготы носят временный характер - они будут действовать до 30 сентября.

Банк России не исключил также регуляторных послаблений, связанных с падением цен на нефть. "Банк России совместно с финансовыми организациями обновляет оценку влияния возросшей в последние дни волатильности валютного и фондового рынков на их финансовое положение, - говорится в сообщении регулятора. - При необходимости будут приняты дополнительные регулятивные меры по повышению устойчивости финансового рынка".