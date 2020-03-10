Беспилотник украинской армии сбили в Донбассе

Ополчение сбило беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, корректировавший огонь по территории ДНР, сообщил представитель Народной милиции республики Дмитрий Астрахань.

По его словам, 59-я бригада ВС Украины подвергла обстрелу семь населенных пунктов в ДНР. Причем удары наносились из орудий калибра 152 миллиметров, запрещенных Минскими соглашениями. Зданиям и инфраструктуре нанесен материальный ущерб, размер которого уточняется. Бомбежку корректировали с помощью БПЛА иностранного производства типа "Мэйвик". Кроме того, в результате атаки снайпера тяжелое ранение получил житель населенного пункта Зайцево. Врачи провели пострадавшему в больнице успешную операцию, жизнь его вне опасности.

Между тем в ходе саммита в формате "нормандской четверки" в декабре 2019 года в Париже были достигнута договоренность о проведении очередного раунда в начале апреля 2020 года. Российская сторона в этой связи заявила, что условием проведения встречи является выполнение Минских соглашений со стороны Киева. Однако в последнее время ситуация в Донбассе заметно обострилась. Наблюдатели связывают этот факт со стремлением украинской стороны усилить переговорные позиции.