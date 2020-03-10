"Би-2" перенесли концерты в Германии и Чехии из-за коронавируса

Группа "Би-2" должна была дать три концерта: 11 марта в Праге, 13-го в Бамберге и 15-го в Дюссельдорфе. Теперь из-за эпидемии коронавируса они перенесены на определенный срок.

Музыканты рассказали обозревателю "РГ", что в освободившееся время "будут заниматься творчеством". В самом деле, ведь группа планирует записать новый альбом. Но дата его выхода пока не определена, в том числе и из-за продолжающихся гастролей по России и Европе.

Стоит уточнить, что с самими участникам "Би-2" все в порядке. 17 марта концертом в Таллинне они продолжат тур NewBest, а уже 20-го выступят в Риге с симфоническим оркестром. Ну, а 28 марта вновь сыграют в России - свою хитовую программу NewBest в Иркутске.