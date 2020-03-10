Благодаря сделке ОПЕК+ Россия получила дополнительно 10 трлн рублей

Глава Минэнерго Александр Новак рассказал в интервью каналу России-24, что благодаря сделке ОПЕК+ Россия получила дополнительно порядка 10 трлн рублей. По словам министра это позволило стабилизировать макроэкономические показатели и сформировать необходимые резервы, в том числе наполнить Фонд национальной безопасности (ФНБ).

Сделка о сокращении добычи нефти ОПЕК+ была заключена в 2016 году и действует с начала 2017 года, с целью стабилизировать спрос и предложение на нефтяном рынке. С тех пор она неоднократно продлевалась, а ее условия изменялись. На последних переговорах в Вене 4-6 марта участники не смогли прийти к соглашению о дальнейших совместных действиях в рамках ОПЕК+.

Российское предложение продлить соглашение на действующих условиях до конца второго квартала 2020 года не одобрили другие участники сделки, главным образом члены организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), которые ранее выступили за дополнительное сокращение добычи нефти еще на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Обязательства стран по снижению производства "черного золота" истекают 1 апреля 2020 года.