Болгария потребует от ЕС 130 млн евро для борьбы с мигрантами

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о намерении потребовать у Евросоюза 130 миллионов евро на случай обострения миграционного кризиса.

"Будем искать варианты и, если будет возможность, запросим их (деньги - прим. ред.) напрямую у Германии", - отметил Борисов в ходе заседания правительства, сообщает BNR. Глава кабмина республики также выразил опасения, что средства нужно будет ждать два года в случае, если придется довольствоваться стандартной в ЕС процедурой рассмотрения официальной просьбы государства на выделение денег.

Как подчеркнул премьер, дополнительная финансовая поддержка необходима для закупки специального оборудования, которым будут оснащены пограничные службы.

Неделей ранее Борисов провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу миграционного кризиса. Болгарский политик проявил солидарность с позицией собеседника, заявившего о необходимости выделения Евросоюзом финансовой помощи Анкаре для работы с беженцами.

"Хочу выразить удовлетворение здравым подходом Болгарии", - отметил тогда Эрдоган.