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10.03.2020 17:09
Рубрика: В мире

Болгария потребует от ЕС 130 млн евро для борьбы с мигрантами

Текст: Александр Гацак (София)

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о намерении потребовать у Евросоюза 130 миллионов евро на случай обострения миграционного кризиса.

"Будем искать варианты и, если будет возможность, запросим их (деньги - прим. ред.) напрямую у Германии", - отметил Борисов в ходе заседания правительства, сообщает BNR. Глава кабмина республики также выразил опасения, что средства нужно будет ждать два года в случае, если придется довольствоваться стандартной в ЕС процедурой рассмотрения официальной просьбы государства на выделение денег.

Фото: AFP/ARMEND NIMANI
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Как подчеркнул премьер, дополнительная финансовая поддержка необходима для закупки специального оборудования, которым будут оснащены пограничные службы.

Неделей ранее Борисов провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу миграционного кризиса. Болгарский политик проявил солидарность с позицией собеседника, заявившего о необходимости выделения Евросоюзом финансовой помощи Анкаре для работы с беженцами.

"Хочу выразить удовлетворение здравым подходом Болгарии", - отметил тогда Эрдоган.

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