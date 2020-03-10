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10.03.2020 19:02
Рубрика: В мире

Джонсон не хочет ждать

Премьер Британии отказался отложить развод с Европой из-за коронавируса
Текст: Ольга Дмитриева (Лондон)
Будут ли внесены поправки в расписание переговоров о разводе между Британией и Евросоюзом с учетом разрастающейся в Старом Свете эпидемии коронавируса? Решительно - нет. Таков был ответ новоиспеченного канцлера казначейства Соединенного Королевства. Занявший этот пост 40-летний Риши Санак на сто процентов уверен, что никаких корректировок на сей счет не будет.
Даже в условиях эпидемии коронавируса Борис Джонсон отказывается запрещать британцам собираться в пабах. Фото: Gettyimages Даже в условиях эпидемии коронавируса Борис Джонсон отказывается запрещать британцам собираться в пабах. Фото: Gettyimages
Даже в условиях эпидемии коронавируса Борис Джонсон отказывается запрещать британцам собираться в пабах. Фото: Gettyimages

В своем первом телеинтервью канцлер, отвечающий за финансы и экономику Альбиона, решительно заявил, что эпидемия коронавируса не внесет никаких поправок в расписание развода с Евросоюзом. При этом Санак сослался на мнение премьера Бориса Джонсона, который дал ясно понять, что продления переходного периода не предвидится. "Я полагаю, что люди сыты по горло бесконечными отсрочками", - заметил глава финансов Британии. Однако подобное заявление канцлера не вызвало аплодисментов. В комментариях к его высказываниям было отмечено, что подобные "сантименты" кажутся пустыми. Тем более если они исходят из уст правительства, не желающего допустить даже саму возможность изменения сроков переходного периода брекзита, несмотря на стремительно возрастающую вероятность эпидемии.

Фото: REUTERS/Aaron Chown
Европа торопит Британию с разводом

Занимавший в годы правления Терезы Мэй пост канцлера казначейства Филип Хаммонд уверен: обозначенный нынешним правительством срок заключения соглашения с Евросоюзом - в июне - будет в итоге отложен. В интервью еженедельнику Sunday Times экс-канцлер подчеркнул, что правительство Британии и ведущие политики страны должны сместить фокус своего внимания в сторону от торговых переговоров. Хаммонд предупредил, что влияние коронавируса на экономику страны может оказаться более драматичным, чем если бы брекзит завершился без сделки с Евросоюзом. В свою очередь официальные лица Евросоюза уже обсуждали возможность приостановки переговоров с Британией в случае углубления кризиса из-за распространения коронавируса.

Между тем

На платформах британских СМИ продолжается обсуждение поставленного местными медиками вопроса - не пришло ли время запретить на Альбионе спортивные мероприятия, проходящие на больших стадионах, чтобы обезопасить от заражения толпы болельщиков. В ответ премьер Борис Джонсон напомнил, что в пабах Британии традиционно собирался и продолжает собираться народ. То есть надо понимать, что ничего страшного в массовых мероприятиях руководство страны на данный момент не видит...

В мире Европа Великобритания Международные организации Европейский союз Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

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