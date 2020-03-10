Бразильская нефтяная корпорация Petrobras подешевела на треть

Акции бразильской государственной нефтяной корпорации Petrobras подешевели на 30 процентов в понедельник. Это произошло на фоне обвала цен на нефть и падения биржевых котировок по всему миру.

За один день государственный монополист потерял 19 миллиардов долларов. Petrobras стал лидером падения на бразильском фондовом рынке Bovespa, индекс которого снизился на 12 процентов в первый день текущей недели. Регулятору даже пришлось приостанавливать торги после того, как показатели биржи провалились на 10 процентов уже через полчаса после открытия торгов.

Для бразильского нефтедобытчика, который из-за постоянных коррупционных скандалов с 2014 года не может полностью прийти в себя, это стало серьезным ударом. С начала года компания потеряла около 40 миллиардов долларов своей стоимости.