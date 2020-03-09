Нефть марки Brent подешевела сразу на треть

Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара. То есть цена рухнула сразу на треть. В последний раз такие показатели отмечались в феврале 2016 года.

Черное золото начало дешеветь еще на прошлой неделе после новостей о том, что входящие в ОПЕК (альянс экспортеров нефти) страны не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях экономического спада, связанного с распространением коронавируса.

Переговоры проходили в Вене 6 марта. А уже на следующий день Саудовская Аравия пригрозила увеличить добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки, если Россия продолжит гнуть свою линию. Напомним, Москва поддержала идею продления заключенного еще в 2017 году соглашения о мерах по стабилизации цен на нефтяном рынке, но выступила против дополнительного сокращения.