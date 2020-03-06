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Рубрика: Экономика

Соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ развалилось

Текст: Сергей Тихонов
Россия не договорилась с партнерами по ОПЕК+ относительно совместных действий по стабилизации нефтяного рынка из-за влияния на него эпидемии коронавируса. Об этом сообщают РИА Новости.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Фактически соглашение о сокращении добычи, действующее с начала 2017 года, перестанет существовать с 1 апреля этого года. Глава Минэнерго России Александр Новак сказал, что с "1 апреля обязательств по сокращению добычи больше ни у кого нет". По его словам, наращивание производства нефти в России теперь будет зависеть только от планов компаний.

Рынок заранее отреагировал на весьма пессимистические настроения относительно будущего пакта о сокращении. Цена нефти марки Brent опустилась ниже 46 долларов за баррель еще до окончания заседания министерского комитета ОПЕК+.

Фото: iStock
Россия не готова сокращать добычу нефти сверх уже существующих квот

Ранее министры организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) выступили за дополнительное сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года. Из них планировалось, что на страны ОПЕК придется - 1 млн баррелей в сутки, а на страны не входящие в нефтяной картель 0,5 млн баррелей в сутки.

Россия была готова только продлить сделку ОПЕК+ до конца 2 квартала этого года на действующих условиях, но не увеличивать свою квоту сокращения добычи.

"Это было ожидаемое решение. Слишком большой объем участникам сокращения нужно было убрать с рынка на фоне падения потребления в Китае", - считает аналитик "Финам" Алексей Калачев". По его мнению, недовольство нефтедобывающих компаний росло, а дополнительное сокращение заставило бы останавливать добычу на действующих месторождениях.

Теперь с большой доле вероятности можно ожидать дальнейшего снижения цен на нефть. Чуть ранее глава Минфина Антон Силуанов сказал, что бюджет России защищен от колебаний нефтяных цен и все его расходы будут профинансированы даже в случае падения котировок до 30 долларов.

"Падение ниже 40 долларов за баррель возможно, но не на долгий срок", - отметил Алексей Калачев. Эксперт считает, что сегодня Россия лучше подготовлена к низким ценам на нефть благодаря накопленным запасам, нежели было в 2009 и 2014 годах. "Влияние эпидемии скоро сойдет на нет, и можно ожидать возвращения котировок к более комфортным для нашей экономики значениям, около 50 долларов за баррель", - пояснил Калачев.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти

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