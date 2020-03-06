Цены на нефть падают на неопределенности будущего ОПЕК+

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. Такое случилось впервые с июля 2017 года. Главная причина падения - неопределенность в отношении соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+.

После заседания мониторингового министерского комитета ОПЕК+ 4 марта в Вене стало известно, что Россия поддержала идею продления пакта в текущих условиях, но выступила против дополнительного сокращения. За последнее выступают страны ОПЕК. На заседании 5 марта они одобрили решение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки. Причиной столь радикальных мер было названо - воздействие эпидемии коронавируса на нефтяной рынок. Доля стран картеля в запланированном сокращении - 1 млн баррелей в сутки, а не входящих в ОПЕК стран - 0,5 млн баррелей в сутки.

Общий объем снижения добычи всех стран участников ОПЕК+ с начала этого года составляет 1,7 млн баррелей в сутки. Самые большие квоты у Саудовской Аравии - 500 тыс. баррелей в сутки, которая выступает за дополнительное сокращение, и России - 300 тыс. баррелей в сутки.