ОПЕК одобрила дополнительное сокращение добычи нефти

Теперь 6 марта на заседании министерского комитета ОПЕК+ им придется согласовать это решение со странами, не входящими в ОПЕК, в том числе и с Россией, которая 4 марта, на первой встрече комитета, выступила против дополнительного сокращения. Позицию нашей страны поддержал Казахстан, также не входящий в ОПЕК. По словам министра нефти Ирана, на которые ссылается РИА Новости, квота стран не ОПЕК в дополнительном снижении добычи составит 0,5 млн баррелей в сутки.

У России вторая по объему квота сокращения - 300 тыс. баррелей в сутки. Больше только у Саудовской Аравии - 500 тыс. баррелей в сутки. Общий объем снижения добычи всех стран участников ОПЕК+ составляет 1,7 млн баррелей в сутки.

В конце прошлого года для балансировки нефтяного рынка страны ОПЕК+ уже договаривались о дополнительном сокращении добычи нефти. Тогда суммарный объем снижения производства увеличился на 500 тыс. баррелей. Квота России выросла на 70 тыс. баррелей в сутки.

По мнению специалистов, еще одно увеличение квоты сокращения для нашей страны станет весьма болезненным, поскольку добычу придется снижать на уже действующих месторождениях вплоть до их полной остановки.

Несмотря на разногласия сторон, большинство экспертов по-прежнему считает, что участники сделки придут к компромиссу. Выход из сделки сейчас может обвалить нефтяной рынок, похуже чем это произошло в конце 2014 года.

"Принципиально никто не намерен расторгать соглашение ОПЕК+", - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. По ее мнению, оно в тех или иных объемах будет продлено до конца текущего года. Тем более, что подписано общее долгосрочное соглашение в виде хартии о балансировке рынка нефти, отметила Лукичева.

За дополнительное сокращение добычи выступает, в первую очередь, Саудовская Аравия - лидер стран ОПЕК. Главный противник увеличения квот - Россия, которую можно назвать лидером среди стран не ОПЕК. Ирония в том, что именно эти страны совместно обеспечивают почти половину сокращения добычи нефти. И договариваться придется им, в первую очередь, между собой.

Эксперты считают, что компромисс будет достигнут. Достаточно вспомнить, что нашей стране пошли на встречу в декабре прошлого года, исключив из квот сокращения газовый конденсат, благодаря чему Россия смогла выполнить условия сокращения в 2019 году. Не исключены и определенные встречные шаги с нашей стороны.

"Вопрос не в сохранении ОПЕК+. Речь идет о мерах для поддержки цен на нефть. В отсутствие появления явных признаков роста спроса на "черное золото" в ближайшее время, вероятность уступок со стороны России довольно высока", - старший аналитик "Альфа-Капитал" Максим Бирюков.