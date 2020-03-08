Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники в королевстве. Эр-Рияд намекнул, что готов нарастить добычу черного золота в случае, если Россия не вернется за стол переговоров.

Напомним, 6 марта входящие в ОПЕК страны впервые за три года не смогли прийти к единому знаменателю относительно совместных действий по стабилизации нефтяного рынка. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти больше ни у кого нет.