Александр Новак объяснил свой уход с заседания ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак объяснил, что его уход с заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ незадолго до его завершения был запланирован заранее и никак не связан с ходом переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание состоялось 4 марта в Вене. На нем Россия не поддержала предложение большинства партнеров по ОПЕК+ увеличить объем сокращения добычи из-за воздействия на нефтяной рынок эпидемии коронавируса. Министр сообщил, что вернется в Вену на совещание с ОПЕК+ 6 марта, в пятницу.

Сейчас общие объемы сокращения добычи нефти участниками пакта ОПЕК+ составляют 1,7 млн баррелей в сутки. Основная тяжесть его приходится на Саудовскую Аравию - почти 500 тыс. баррелей в сутки. На втором месте Россия с квотой 300 тыс. баррелей.