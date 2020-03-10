Британские активисты сажают водоросли для борьбы с изменением климата

Защитники природы на Альбионе нашли новых союзников в борьбе с изменением климата. Ими стали морские травы - прибрежные водоросли, которые, как оказалось, в 35 раз быстрее накапливают углекислый газ, чем те же тропические леса.

Вооружившись аквалангами и семенами, активисты из Всемирного фонда дикой природы (WWF), организации Sky Ocean Rescue и университета Суонси решили заново высадить вдоль побережья Соединенного Королевства эти растения, которых из-за человеческой активности ежегодно становится на 7 процентов меньше по всему миру. Одна только Британия потеряла 92 процента этих чудо-трав за последние сто лет.

Пока высаживать будут лишь в рамках эксперимента, который пройдет на побережье области Пембрукшир в Западном Уэльсе. Всего планируют посадить 750 тысяч семян. Их собирали еще прошлым летом в тех немногочисленных зарослях морских трав, которые остались в Британии. Сама рассада раскинется почти на два гектара. Чтобы семена дали свои плоды, а не пошли на корм рыбам или не вымылись из почвы, активисты будут протягивать по морскому дну веревки с привязанными к ним небольшими мешочками из рогожи, в которых зашиты семена и немного песка. Постепенно ростки будут пробиваться через ткань и врастать в землю, а сама рогожа естественным образом распадется. Планируется посадить еще 250 тысяч семян в ноябре. Как утверждают активисты, морские травы станут спасением для Британии. Помимо того, что они защищают почву от эрозии, способствуют более защищенному развитию прибрежных экосистем и являются укрытием для рыбного молодняка, чудо-водоросли еще и поглощают загрязняющие воду вещества и привлекают в 40 раз больше морских обитателей, чем участки морского дна без растительности.