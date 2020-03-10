Замоскворецкий суд Москвы признал виновным бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Олега Коршунова по делу о растрате средств, выделенных тюремному ведомству на закупку сахара и горюче-смазочных материалов. Согласно приговору, чиновник совершил растрату с использованием служебного положения.

Прокуратура просила суд назначить Коршунову 12 лет колонии. На момент подписания номера "РГ" срок еще не был назван судьей. При этом Коршунов уже отбывает наказание в колонии по другому уголовному делу. Ранее ему присудили 7 лет лишения свободы за хищение 263 млн рублей при закупках обуви.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. Против него возбудили сразу 6 дел

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года. После чего в отношении него было возбуждено сразу шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горючего, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО, последнее - с получением взятки. Вину бывший чиновник не признал ни по одному из обвинений.

На скамье подсудимых кроме Коршунова находятся бывшие замначальника финансово-экономического управления ФСИН Светлана Алексеева и начальник отдела управления тылового обеспечения ФСИН Алексей Данилов. По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов и Алексеева предложили их знакомой Марине Дюковой участвовать в аукционах на поставку бензина и сахарного песка для ФСИН. Они пообещали заключить с подконтрольным ей ООО "Энергоресурс" госконтракты по завышенной цене, за это потребовали передать им 10 процентов от их стоимости.

По данным следствия, Коршунов заключил госконтракты по поставке топлива на 2016 год на общую сумму 940 млн рублей, что на 114 млн выше рыночной стоимости. В дальнейшем он обеспечил перечисление части денег на счета "Энергоресурса". В 2016 году Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона на поставку сахарного песка. Всего в результате хищений обвиняемых, считают следователи, государству причинен ущерб на сумму более 155 млн рублей.