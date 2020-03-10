ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка

Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству. Так, миноритарным акционерам не будет выставлена оферта. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Действительно, мы проводили вчера - позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке. Исходя из ситуации на рынке, нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров без предоставления такой оферты", - сообщил Швецов (цитата по ТАСС). Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров уточнил, что комитет подготовил совместно с кабмином и Банком России соответствующие поправки к закону о продаже акций Сбербанка, их обсуждение должно состояться во второй половине дня во вторник.

Публичная оферта о приобретении должна предоставляться владельцам оставшихся акций при покупке более 30% бумаг публичного общества. В случае со Сбербанком оферту о выкупе акций миноритариям предложит Банк России, то есть продавец. Позднее ЦБ должен будет продать эти акции.

В феврале стало известно о решении продать правительству контрольный пакет ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция). Остальные акции Сбербанка находятся в свободном обращении. Пакет акций ЦБ в Сбербанке будет выкуплен по рыночной стоимости (примерно за 2,5 трлн рублей) за счет средств из ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ). Планируется, что регулятор оставит себе из этих денег 700 млрд рублей, а остальное в той или иной форме перечислит в федеральный бюджет. Подчеркивалось также, что продажа доли ЦБ в Сбербанке позволит снять вопросы в отношении конфликта интересов регулятора и регулируемого.