Новости

Создатели "Игры престолов" снялись в "Мире Дикого Запада" 13:04
Москалькова: Если наказывать за несоблюдение карантина, то в правовых рамках 13:04
Опасное межсезонье: где на дороге может занести из-за "черного льда" 13:03
Школьники пишут Всероссийские проверочные по истории и химии 13:00
ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка 12:57
Роскомнадзор разъяснил законность замеров температуры на работе 12:54
Суд арестовал подозреваемого в похищении ребенка под Костромой 12:53
Вышел кровавый трейлер нового мультфильма по Mortal Kombat 12:52
В Чили грабители перехватили 15 миллионов долларов 12:50
Судьбу Московского автосалона-2020 определят до конца весны 12:23
На Кубани глава района пойдет под суд за превышение полномочий 12:20
В Подмосковье 8 марта мужчина зарезал собственную мать 12:19
Баста исполнил мечту маленькой рязанки 12:16
В Улан-Удэ Юрий Трутнев вручил ветеранам юбилейные медали 12:10
Вышел финальный русский трейлер "Черной вдовы" 12:09
Тимур Еремеев стал новым ведущим ток-шоу "На самом деле" 12:08
В Беларуси три человека вылечены от коронавируса 12:03
В Карелии главу муниципалитета обвинили в мошенничестве 12:03
В Екатеринбурге растаяла скандальная работа Покраса Лампаса 11:56
В Севастополе двое мужчин сорвались с 16-метровой скалы 11:40
Индекс промпроизводства Бурятии вырос на 12,1% 11:39
Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси 11:38
Названы самые популярные курорты России для отдыха весной 11:36
СЕО ведущих компаний выступят на Synergy Executive Forum в Москве 11:35
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 12:57
Рубрика: Экономика

ЦБ рассказал о новой формуле продажи акций Сбербанка

Текст: Роман Маркелов

Банк России заявил об изменении схемы выкупа акций Сбербанка у миноритариев в рамках его продажи правительству. Так, миноритарным акционерам не будет выставлена оферта. Об этом заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
ЦБ заявил об отсутствии в России слабых банков

"Действительно, мы проводили вчера - позавчера интенсивные консультации относительно, прежде всего, выставления оферты по данной сделке. Исходя из ситуации на рынке, нашли формулу, которая должна устроить миноритарных акционеров без предоставления такой оферты", - сообщил Швецов (цитата по ТАСС). Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров уточнил, что комитет подготовил совместно с кабмином и Банком России соответствующие поправки к закону о продаже акций Сбербанка, их обсуждение должно состояться во второй половине дня во вторник.

Публичная оферта о приобретении должна предоставляться владельцам оставшихся акций при покупке более 30% бумаг публичного общества. В случае со Сбербанком оферту о выкупе акций миноритариям предложит Банк России, то есть продавец. Позднее ЦБ должен будет продать эти акции.

В феврале стало известно о решении продать правительству контрольный пакет ЦБ в Сбербанке (50% плюс одна акция). Остальные акции Сбербанка находятся в свободном обращении. Пакет акций ЦБ в Сбербанке будет выкуплен по рыночной стоимости (примерно за 2,5 трлн рублей) за счет средств из ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ). Планируется, что регулятор оставит себе из этих денег 700 млрд рублей, а остальное в той или иной форме перечислит в федеральный бюджет. Подчеркивалось также, что продажа доли ЦБ в Сбербанке позволит снять вопросы в отношении конфликта интересов регулятора и регулируемого.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Компании Финансы Сбербанк

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме
Курсы доллара и евро обновили показатели 2016 года
В Госдуму внесена новая формулировка нормы Конституции о детях
ЦБ предоставит банкам дополнительную ликвидность
Финансы
Финансы
Как вернуть навязанную банком страховку
Недвижимость
Недвижимость
Россиянам могут упростить получение субсидий по ЖКХ