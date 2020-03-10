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10.03.2020 12:24
Рубрика: Экономика

ЦБ увеличит лимит переводов по номеру телефона более чем в три раза

Текст: Игорь Зубков
С помощью Системы быстрых платежей можно будет приобрести автомобиль, недорогую недвижимость и сделать другие крупные покупки. Для этого Банк России решил увеличить лимит переводов через СБП с 600 тысяч до 2 млн рублей. Это следует из проекта положения, опубликованного Банком России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее Банк России решил сделать бесплатной для банков переводы СБП как минимум до середины 2022 года. Это должно позволить банкам обнулить или установить на минимальном уровне комиссии для клиентов.

Фото: iStock
ЦБ рассказал о подключении банков к Системе быстрых платежей

Таким образом, использование СБП может решить проблему с безналичными расчетами при оплате крупных покупок. Комиссии по межбанковским карточным платежам при таких операциях фактически носят заградительный характер.

Банки и ритейл тестируют использование СБП в расчетах за товары и услуги с октября 2019 года. Теперь Банк России хочет установить дедлайн, до которого банки с универсальной лицензией должны предоставить возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду - 1 февраля 2021 года. Установленный ранее для них крайний срок подключения к СБП сохраняется в силе - 1 октября 2020 года.

Из крупных банков пока не присоединился к СБП только Сбербанк.

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