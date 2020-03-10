ЦБ увеличит лимит переводов по номеру телефона более чем в три раза

Ранее Банк России решил сделать бесплатной для банков переводы СБП как минимум до середины 2022 года. Это должно позволить банкам обнулить или установить на минимальном уровне комиссии для клиентов.

Таким образом, использование СБП может решить проблему с безналичными расчетами при оплате крупных покупок. Комиссии по межбанковским карточным платежам при таких операциях фактически носят заградительный характер.

Банки и ритейл тестируют использование СБП в расчетах за товары и услуги с октября 2019 года. Теперь Банк России хочет установить дедлайн, до которого банки с универсальной лицензией должны предоставить возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду - 1 февраля 2021 года. Установленный ранее для них крайний срок подключения к СБП сохраняется в силе - 1 октября 2020 года.

Из крупных банков пока не присоединился к СБП только Сбербанк.