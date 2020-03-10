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10.03.2020 19:04
Рубрика: Экономика

Нефть немного прибавила

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
Цены на нефть 10 марта частично отыграли падение предыдущего дня и поднялись выше 38 долларов за баррель марки Brent. Глава Минэнерго Александр Новак в интервью каналу Россия-24 заявил, что на восстановление котировок "черного золота" может уйти несколько месяцев. Относительно увеличения добычи Александр Новак сказал, что Россия может быстро нарастить ее на 200-300 тысяч баррелей в сутки, а затем на 500 тысяч баррелей в сутки.

Глава Минэнерго рассказал, что благодаря сделке ОПЕК+ Россия получила дополнительно порядка 10 трлн рублей. По словам министра, это позволило стабилизировать макроэкономические показатели и сформировать необходимые резервы, в том числе наполнить Фонд национальной безопасности (ФНБ). Падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России, уточнил министр.

Россия может нарастить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки

По мнению экспертов, цены на нефть должны подняться выше 40 долларов за баррель, но ждать этого в краткосрочной перспективе не приходится. "Наиболее вероятной до конца 2020 года будет динамика цен в диапазоне 35-53 долларов за баррель, при условии соответствия добычи спросу и предложению", - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Котировки находятся под влиянием нескольких факторов. В первую очередь, информации о распространении эпидемии коронавируса в мире, темпах восстановления китайского рынка, а также данных о росте добычи в США, Саудовской Аравии и России. Кроме того, у специалистов есть определенные сомнения, что сделка о сокращении добычи похоронена раз и навсегда. Вполне возможно, что при неблагоприятной конъюнктуре на рынке в апреле к разговору о совместных действиях бывшие участники пакта могут еще вернуться.

"Если сделка ОПЕК+ перестанет существовать с апреля, а добытчики начнут наращивать производство, то Brent может опуститься ниже 30 долларов за баррель в течение месяца", - считает аналитик "Альфа-Капитал" Артем Копылов.

Пока, правда, ничто не предвещает, что Россия изменит свое решение и согласится на дополнительное снижение добычи. Но обвал котировок ниже 30 долларов за баррель может повлиять на настроения и сговорчивость не только нашей страны, но и других участников пакта. Саудовская Аравия планирует увеличить производство нефти на 2 млн баррелей в сутки, что может оказать значительное влияние на рынок. Особняком в этих наполеоновских планах стоят США, которые долгое время были главным драйвером прироста добычи.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России

"В долгосрочной перспективе низкие цены на нефть могут вывести некоторых игроков с рынка. Например, сланцевые компании. Но на это уйдет не менее чем полгода", - отметил Артем Копылов. Он пояснил, что пока в США добыча на исторических максимумах - 13,1 млн баррелей в сутки. А сланцевые компании уже предпринимают меры по сокращению инвестиций в разведку и новые буровые.

"В негативном сценарии возможен и уход цен в диапазон 15-34 долларов за баррель при условии начала ценовой войны, резкого роста предложения нефти на рынке, развития рецессии в мировой экономике и падения спроса на нефть", - считает Оксана Лукичева. В позитивном сценарии, по ее мнению, произойдет возвращение цен к 54-63 долларов за баррель. Но условиями для этого эксперт назвала: реанимация пакта ОПЕК+ со второго квартала до конца 2020 года, умеренного сокращения объема добычи, стагнации американского производства, а также восстановления темпов роста мировой экономики и потребления нефти.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цена на нефть

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