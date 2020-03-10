Тем, кто планировал купить гаджеты, самое время это сделать. Иначе сначала может быть дефицит из-за приостановки производств из-за коронавируса, а потом из-за девальвации рубля.

Цены на самые новые гаджеты, которые только-только выходят на рынок, заметно вырастут в зависимости от политики конкретных производителей. Пересмотр ценников уже начался, подорожает буквально все, не сомневаются аналитики. Фото: Gettyimages

"Китай обещает наладить поставки месяца через два, но они все уже придут по новым ценам. Даже если курс вернется к тому, что был раньше, при продаже в России будут закладываться скачки курса", - считает ИТ-эксперт Александр Баулин.

Цены на импортную технику в рознице в России за последнюю неделю уже выросли на 12 процентов

Текущие партии товара на полках вряд ли сразу сменят ценники, полагает Филипп Трофимов, ведущий программы "Вести.net", но "по какому курсу будут закупаться следующие партии - неведомо". "Падение рубля повлияет на розничную стоимость устройств для конечных пользователей, однако эти изменения не будут мгновенными и резкими, - добавляет Александр Катаев, генеральный директор компании Lenovo в России. - Если планируете приобрести компьютерную технику, оптимально сделать это в ближайшие 2-3 месяца, в дальнейшем, при сохранении текущей экономической ситуации, рост цен в рознице неизбежен. В сегменте решений для бизнеса цены вырастут быстрее, чем на розничные решения для пользователей".

Цены на импортную технику в России за последнюю неделю уже выросли на 12%, рассказал Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech.Mail.ru. Но в основном это неофициальная розница, которая более чутко реагирует на курсовую разницу. После предыдущего падения курса рубля новые iPhone в России кратковременно стали самыми дешевыми в мире. Сейчас цены неизбежно балансируются вверх.

"В первую очередь, пострадают популярные позиции, по которым небольшие складские запасы или даже дефицит из-за перебоев с поставками. Но ситуация по эффекту для рынка далека от 2014 года, поэтому вряд ли стоит ожидать повального роста цен в официальной рознице. В основном они будут меняться выборочно и плавно в пределах 10-15%. А вот что гарантированно изменится в полном объеме, так это цены на новые продукты, которые выходят на рынок начиная со второй половины марта. Все они подорожают на 15-20% в зависимости от политики производителя. Компании уже начали пересмотр, подорожает буквально все. Это приведет к заметному снижению спроса практически по всем категориям и перераспределению в сторону онлайн-площадок, в том числе трансграничных, где традиционно более выгодные ценовые предложения", - прогнозирует Рябинин.