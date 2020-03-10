"Китай обещает наладить поставки месяца через два, но они все уже придут по новым ценам. Даже если курс вернется к тому, что был раньше, при продаже в России будут закладываться скачки курса", - считает ИТ-эксперт Александр Баулин.
Текущие партии товара на полках вряд ли сразу сменят ценники, полагает Филипп Трофимов, ведущий программы "Вести.net", но "по какому курсу будут закупаться следующие партии - неведомо". "Падение рубля повлияет на розничную стоимость устройств для конечных пользователей, однако эти изменения не будут мгновенными и резкими, - добавляет Александр Катаев, генеральный директор компании Lenovo в России. - Если планируете приобрести компьютерную технику, оптимально сделать это в ближайшие 2-3 месяца, в дальнейшем, при сохранении текущей экономической ситуации, рост цен в рознице неизбежен. В сегменте решений для бизнеса цены вырастут быстрее, чем на розничные решения для пользователей".
Цены на импортную технику в России за последнюю неделю уже выросли на 12%, рассказал Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-Tech.Mail.ru. Но в основном это неофициальная розница, которая более чутко реагирует на курсовую разницу. После предыдущего падения курса рубля новые iPhone в России кратковременно стали самыми дешевыми в мире. Сейчас цены неизбежно балансируются вверх.
"В первую очередь, пострадают популярные позиции, по которым небольшие складские запасы или даже дефицит из-за перебоев с поставками. Но ситуация по эффекту для рынка далека от 2014 года, поэтому вряд ли стоит ожидать повального роста цен в официальной рознице. В основном они будут меняться выборочно и плавно в пределах 10-15%. А вот что гарантированно изменится в полном объеме, так это цены на новые продукты, которые выходят на рынок начиная со второй половины марта. Все они подорожают на 15-20% в зависимости от политики производителя. Компании уже начали пересмотр, подорожает буквально все. Это приведет к заметному снижению спроса практически по всем категориям и перераспределению в сторону онлайн-площадок, в том числе трансграничных, где традиционно более выгодные ценовые предложения", - прогнозирует Рябинин.