Чехия закрывает школы и отменяет публичные мероприятия из-за коронавируса

Согласно решению правительства Чехии, начиная с 11 марта прекращаются занятия во всех начальных и средних школах страны. Экстренные меры водятся из-за стремительного распространения в Европейском Союзе эпидемии коронавируса COVID-19, сообщил премьер-министр страны Андрей Бабиш.

Уточняется, что в отношении высших учебных заведений подобные ограничения пока не вводятся. Однако в республике в целях профилактики эпидемиологической ситуации запретят проведение всех общественных мероприятий с численностью участников 100 и более человек.

Напомним, что по данным на 9 марта в Чешской Республике был выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией.