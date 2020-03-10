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10.03.2020 00:31
Рубрика: Спорт

Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев
Власти Канады сообщили, что из-за коронавируса не исключена отмена чемпионата мира по фигурному катанию, который должен пройти в Монреале с 16 по 22 марта.

Распространение коронавируса по миру угрожает проведению очередного крупного спортивного турнира - чемпионата мира по фигурному катанию, который должна принимать Канада. Министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Макканн во время брифинга для представителей СМИ заявила, что такое развитие событий вполне возможно.

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"Это решение будет принято на уровне правительства, гражданской и общественной безопасности, - сказала она. - В настоящее время мы следим за развитием ситуации, но прекрасно понимаем, что должны будем быстро принять решение".

Впрочем, пока еще рано говорить об отмене соревнований. Окончательное решение будет принимать премьер-министр Квебека Франсуа Лего.

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В национальной федерации фигурного катания заявили, что во время принятия решения будут полностью следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Агентства здравоохранения Канады.

Председатель технического комитета Международного союза конькобежцев Натали Ламбер считает, что в Монреале ситуация не вызывает причин для беспокойства. В Монреале в настоящее время нет запрета на проведение соревнований.

Спорт Фигурное катание Международные организации ВОЗ Распространение коронавируса COVID-19

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