Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить из-за коронавируса

Власти Канады сообщили, что из-за коронавируса не исключена отмена чемпионата мира по фигурному катанию, который должен пройти в Монреале с 16 по 22 марта.

Распространение коронавируса по миру угрожает проведению очередного крупного спортивного турнира - чемпионата мира по фигурному катанию, который должна принимать Канада. Министр здравоохранения провинции Квебек Даниэль Макканн во время брифинга для представителей СМИ заявила, что такое развитие событий вполне возможно.

"Это решение будет принято на уровне правительства, гражданской и общественной безопасности, - сказала она. - В настоящее время мы следим за развитием ситуации, но прекрасно понимаем, что должны будем быстро принять решение".

Впрочем, пока еще рано говорить об отмене соревнований. Окончательное решение будет принимать премьер-министр Квебека Франсуа Лего.

В национальной федерации фигурного катания заявили, что во время принятия решения будут полностью следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Агентства здравоохранения Канады.

Председатель технического комитета Международного союза конькобежцев Натали Ламбер считает, что в Монреале ситуация не вызывает причин для беспокойства. В Монреале в настоящее время нет запрета на проведение соревнований.