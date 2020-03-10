Новости

Министр юстиции предложил провести реновацию женских СИЗО 20:40
В Греции из-за коронавируса закрываются все детсады, школы и вузы 20:36
Обновленный Hyundai Creta для России: стали известны цены 20:33
В России стали реже умирать заключенные 20:31
Житель Ленобласти снял квартиру с расчлененым телом в ванной 20:13
ФСИН: Более 70 автомобилей для перевозки заключенных оборудованы кондиционерами 20:09
Директор ФСИН: Численность заключенных достигла исторического минимума 19:56
Под Тверью задержана мать, которая не помогла тонувшей в реке дочери 19:46
В Томске мужчина с молотком разгромил магазин бытовой техники 19:31
В Бельгии из-за коронавируса запретили массовые мероприятия 19:28
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках 19:27
"Аэрофлот" согласился возвращать деньги за билеты в Италию и Израиль 19:26
Под Тамбовом арестован предполагаемый убийца школьницы 18:52
Рязанский подросток получил 9,5 года за убийство, разбой и кражи 18:45
Итальянские епископы отменили все службы из-за коронавируса 18:39
Сенатор назвала болевые точки бесплатного питания для школьников 18:33
"Сталинки" и "корабли" оказались самым дешевым типом жилья в Петербурге 18:28
На Дону найден подземный госпиталь времен Великой Отечественной 18:26
Синявская рассказала об отношении к сыгравшему Магомаева Биковичу 18:23
Пуск "Протона-М" с Байконура отложили из-за "некачественных комплектующих" 18:16
На Ставрополье осудили медсестру, заразившую пациентов ВИЧ 18:09
За сутки в Южной Корее выздоровели более 80 зараженных COVID-19 18:08
Один человек погиб при взрыве на химзаводе в Барселоне 18:05
Москвичей предупредили о проснувшихся клещах 17:59
Директора ивановского завода наказали за долги перед слепыми рабочими 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
10.03.2020 20:06
Рубрика: В мире

Власти Италии закрыли на карантин всю страну

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
На фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова.

Власти Италии были вынуждены пойти на этот отчаянный шаг в связи со значительным приростом зараженных (этот показатель перевалил за 9 тысяч случаев) и увеличением числа летальных исходов - только за понедельник от коронавируса скончались 97 человек. Еще одним мотивирующим обстоятельством стало легкомысленное отношение некоторых итальянцев к разворачивающейся на их глазах трагедии. Особенно это касается местной молодежи, которая продолжила вести привычный образ жизни, наивно полагая, что вирус опасен только для пожилых.

Фото: EPA
Коронавирус нанес удар по культурной жизни Франции

"У нас больше нет времени на раздумья. Для сдерживания вируса и ради здоровья наших граждан мы решили принять меры, которые можно обозначить выражением "я остаюсь дома". Больше не будет красной зоны, зоны номер 1 и 2, вся Италия станет одной "защищенной зоной". Во благо Италии, наших родителей и наших стариков мы обязаны чем-то пожертвовать. Будущее страны в наших руках", - подчеркнул премьер, призвав граждан проявить ответственность.

Согласно решению правительства, в период с 10 марта по 3 апреля включительно вся Италия объявляется закрытой зоной, на передвижение по которой вводится тотальный запрет для всех жителей, за исключением тех, у кого имеются "обоснованные причины, связанные с работой либо с состоянием здоровья". В качестве подтверждения необходимо будет заполнить на месте специальную форму, предоставленную полицией. После чего, в случае возникновения сомнений относительно подлинности указанной информации, власти имеют право потребовать от заявителя предоставить дополнительную документацию.

Новым декретом, в том числе, предусматривается закрытие всех образовательных учреждений, музеев, кинотеатров, театров, дискотек, пабов, игорных заведений, горнолыжных курортов, спортзалов, рекреационных заведений. Под запрет, в частности, попадает национальный чемпионат по футболу (серия А).

Новость о введении карантина вызвала страшный переполох среди итальянцев, которые на ночь глядя бросились штурмовать супермаркеты

Все бары и рестораны должны закрываться строго в шесть вечера, а в дневное время их работа будет разрешена исключительно при соблюдении дистанции между посетителями. Впредь на территории Италии запрещены также все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные богослужения. Как отмечается, на данный момент нововведения не отразятся на работе общественного транспорта. Власти также не намерены вводить ограничения на выезд итальянцев за границу, но "продолжат осуществлять контроль над въезжающими в страну".

За нарушение введенных ограничений предусматривается административная и уголовная ответственность в виде штрафа в 206 евро и тюремного срока до 6 месяцев.

Новость о введении карантина вызвала страшный переполох среди итальянцев, которые на ночь глядя бросились штурмовать супермаркеты. Для того, чтобы предотвратить хаос, департамент гражданской обороны Италии на утро распространил в СМИ и соцсетях короткую инструкцию, в которой прописано, что можно и чего нельзя будет делать в новой для Италии ситуации.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Крашенинников объяснил норму о президентских сроках
Лимит покупок через Систему быстрых платежей вырастет в три раза
Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей
Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
Германия передаст России данные о советских военнопленных
Эксперт: Анкара открыто использует миграционный кризис в своих интересах