На фоне стремительно распространяющегося по стране коронавируса премьер Италии Джузеппе Конте объявил о расширении чрезвычайных мер по ограничению передвижения на всю территорию Апеннинского полуострова.

Власти Италии были вынуждены пойти на этот отчаянный шаг в связи со значительным приростом зараженных (этот показатель перевалил за 9 тысяч случаев) и увеличением числа летальных исходов - только за понедельник от коронавируса скончались 97 человек. Еще одним мотивирующим обстоятельством стало легкомысленное отношение некоторых итальянцев к разворачивающейся на их глазах трагедии. Особенно это касается местной молодежи, которая продолжила вести привычный образ жизни, наивно полагая, что вирус опасен только для пожилых.

"У нас больше нет времени на раздумья. Для сдерживания вируса и ради здоровья наших граждан мы решили принять меры, которые можно обозначить выражением "я остаюсь дома". Больше не будет красной зоны, зоны номер 1 и 2, вся Италия станет одной "защищенной зоной". Во благо Италии, наших родителей и наших стариков мы обязаны чем-то пожертвовать. Будущее страны в наших руках", - подчеркнул премьер, призвав граждан проявить ответственность.

Согласно решению правительства, в период с 10 марта по 3 апреля включительно вся Италия объявляется закрытой зоной, на передвижение по которой вводится тотальный запрет для всех жителей, за исключением тех, у кого имеются "обоснованные причины, связанные с работой либо с состоянием здоровья". В качестве подтверждения необходимо будет заполнить на месте специальную форму, предоставленную полицией. После чего, в случае возникновения сомнений относительно подлинности указанной информации, власти имеют право потребовать от заявителя предоставить дополнительную документацию.

Новым декретом, в том числе, предусматривается закрытие всех образовательных учреждений, музеев, кинотеатров, театров, дискотек, пабов, игорных заведений, горнолыжных курортов, спортзалов, рекреационных заведений. Под запрет, в частности, попадает национальный чемпионат по футболу (серия А).

Новость о введении карантина вызвала страшный переполох среди итальянцев, которые на ночь глядя бросились штурмовать супермаркеты

Все бары и рестораны должны закрываться строго в шесть вечера, а в дневное время их работа будет разрешена исключительно при соблюдении дистанции между посетителями. Впредь на территории Италии запрещены также все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные богослужения. Как отмечается, на данный момент нововведения не отразятся на работе общественного транспорта. Власти также не намерены вводить ограничения на выезд итальянцев за границу, но "продолжат осуществлять контроль над въезжающими в страну".

За нарушение введенных ограничений предусматривается административная и уголовная ответственность в виде штрафа в 206 евро и тюремного срока до 6 месяцев.

Новость о введении карантина вызвала страшный переполох среди итальянцев, которые на ночь глядя бросились штурмовать супермаркеты. Для того, чтобы предотвратить хаос, департамент гражданской обороны Италии на утро распространил в СМИ и соцсетях короткую инструкцию, в которой прописано, что можно и чего нельзя будет делать в новой для Италии ситуации.