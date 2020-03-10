"Деловая Россия" просит не допустить банкротства "Тинькофф Страхование". С такой просьбой сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян обратился к главе Банка России Эльвире Набиуллиной в пятницу, 6 марта.

Напомним, председатель совета директоров "Тинькофф Страхование", владелец 90% акций страховщика Олег Тиньков решением английского суда помещен под домашний арест в Лондоне. Предварительный ордер на задержание Олега Тинькова выдан американской прокуратурой. По версии обвинения, документ, якобы, касается неуплаты им налогов в США, так как он являлся в свое время гражданином этой страны.

Это все может спровоцировать различные инциденты и недобросовестные практики против страховщика. "Тинькофф Страхование" заметный участник страхового рынка России. При этом компания несет ответственность перед большим числом частных страхователей и своих сотрудников. За 9 месяцев 2019 года сборы страховщика составили более 11,7 млрд рублей, а выплаты за этот же период приблизились к 2 млрд рублей.

"Неясность сроков урегулирования обстоятельств с председателем совета директоров и основным владельцем "Тинькофф Страхование", а также возможные проблемы со страховыми возмещениями и даже угроза банкротства страховщика могут повлечь соответствующие последствия для клиентов" - сообщил Антон Данилов-Данильян.

По его словам, клиентов сейчас интересует, кто и как контролирует деятельность совета директоров. "Акционеры и топ-менеджмент должны, на мой взгляд, дать ответы всем заинтересованным лицам и гарантировать выполнение своих обязательств перед гражданами. ЦБ же, в том числе, не должен позволять применять недобросовестные практики против страховщика" - отметил Антон Данилов-Данильян.

В письме Центробанку "Деловая Россия" просит взять на особый контроль ситуацию с "Тинькофф Страхование" и не допустить банкротства страховщика по независящим от него причинам.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой «Деловая Россия»