Депутаты одобрили поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины

Госдума одобрила президентскую поправку о закреплении в Конституции понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины. Поправка одобрена в рамках второго чтения законопроекта об изменениях в Основной закон.

Согласно поправке, к совместному ведению государства и регионов относится защита института брака как союза мужчины и женщины. А наряду с этим - защита семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье и для осуществления несовершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

Предложение на тему закрепления такого понятия брака поступило в ходе подготовки изменений в профильной рабочей группе. На встрече с ее членами идею поддержал президент РФ.

"Что касается "родителя №1 и родителя №2" - я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два - у нас будут папа и мама", - сказал Владимир Путин, реагируя на реплику на данную тему.