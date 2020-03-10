Депутаты одобрили поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины

Новости

В Карелии жительница Петербурга погибла в перевернувшемся снегоходе 14:33
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 8 тысяч 14:32
Обвиняемого в убийстве ребенка в НАО будут судить в Архангельске 14:29
Источник: Матч сборных России и Молдавии отменят из-за коронавируса 14:21
В "Единой России" заявили о готовности к досрочным выборам в Госдуму 14:17
Французский баскетбольный клуб не прилетит на Урал из-за коронавируса 14:11
Дорога ярости: владелец BMW протаранил мешавший обгону пикап 14:06
Благодаря сделке ОПЕК+ Россия получила дополнительно 10 трлн рублей 14:04
Facebook и "ВКонтакте" удалили фейки о коронавирусе в России 14:02
В Кремле нет данных о переносе голосования по поправкам в Конституцию 13:58
Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на испытания с танкером 13:55
Немецкие заводы в России не снизили производство из-за коронавируса 13:51
Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике 13:50
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву 13:45
Исполнитель роли Джоффри в "Игре престолов" возобновил кинокарьеру 13:45
Названы призовые Большунова на этапах Кубка мира нынешнего сезона 13:43
В Вологодской области расплодились норки и выдры 13:32
Песков: Путин скоро сообщит о своем отношении к досрочным выборам в ГД 13:30
Фото: дочери Анджелины Джоли перенесли операции 13:30
XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году 13:26
Роспотребнадзор предложил усилить медицинский контроль за иностранцами 13:24
Иркутянка устроила погром в аптеке 13:18
В Краснодаре выписали из больницы 16 детей, отравившихся на Масленицу 13:15
Чехия закрывает школы и отменяет публичные мероприятия из-за коронавируса 13:14
В почтовых отделениях столичного региона стала доступна безналичная оплата 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 13:52
Рубрика: Власть

Депутаты одобрили поправку в Конституцию о браке как союзе мужчины и женщины

Текст: Татьяна Замахина
Госдума одобрила президентскую поправку о закреплении в Конституции понятия о том, что брак является союзом мужчины и женщины. Поправка одобрена в рамках второго чтения законопроекта об изменениях в Основной закон.

Согласно поправке, к совместному ведению государства и регионов относится защита института брака как союза мужчины и женщины. А наряду с этим - защита семьи, материнства, отцовства и детства, создание условий для достойного воспитания детей в семье и для осуществления несовершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Володин назвал ключевые поправки в Конституцию

Предложение на тему закрепления такого понятия брака поступило в ходе подготовки изменений в профильной рабочей группе. На встрече с ее членами идею поддержал президент РФ.

"Что касается "родителя №1 и родителя №2" - я уже как-то публично говорил, повторю еще раз, пока я президент у нас не будет родителей один и два - у нас будут папа и мама", - сказал Владимир Путин, реагируя на реплику на данную тему.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме
Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
Песков: Путин скоро сообщит о своем отношении к досрочным выборам в ГД
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж