Директор ФСИН: Численность заключенных достигла исторического минимума

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил о снижении числа заключенных. Новость прозвучала на прошедшей в Москве коллегии ФСИН.

За прошлый год численность лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, снизилась на 37 тысяч человек и составила 425 тысяч. В двадцати трёх воспитательных колониях для несовершеннолетних содержались тысяча сто пятьдесят пять человек.

Численность подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах снизилась почти на две тысячи человек, составив 98 тысяч. Средний размер жилой площади на одного человека в камере в СИЗО составил более пяти квадратных метров при установленной норме в четыре метра.

"Мы вновь заявляем о достижении самой минимальной численности граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы", - сказал директор ФСИН России Александр Калашников.