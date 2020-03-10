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10.03.2020 06:00
Рубрика: Экономика

До какой отметки может снизиться курс рубля

Текст: Роман Маркелов
Произошедшее накануне падение нефтяных котировок почти до 30 долларов за баррель марки Brent (минимума с 2016 года) выглядит избыточно драматичным. Однако пока рынком правят эмоции, поведение рубля на сегодняшних торгах может быть любым, считает начальник аналитического отдела банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Безусловно, срыв соглашения в рамках ОПЕК+ и эмоциональные заявления отдельных нефтедобывающих стран увеличить скидки покупателям и нарастить объем добычи выглядят не совсем реальными, констатирует он. Никто из основных нефтедобывающих стран не заинтересован в дальнейшем снижении нефтяных цен, которые будут находиться за гранью рентабельности.

Фото: PA-EFE/ALEXANDER ASTAFYEV / SPUTNIK
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Пока же накал страстей порождает дополнительную неопределенность, которая уже конкурирует с первопричиной происходящего - статистикой по коронавирусу, говорит Евстифеев. По его мнению, с учетом ситуации на нефтяном рынке, поведение рубля может быть абсолютно любым: теоретически, стоимости нефти на уровне 35 долларов за баррель соответствует курс доллара в размере 80-85 рублей, а достигнуть уровня в 100 рублей за доллар рубль способен при цене нефти ниже 30 долларов.

Тот факт, что рубль на внебиржевых торгах в понедельник торговался около 75 рублей за доллар отражает отсутствие паники, однако многое станет ясно при открытии локального долгового рынка во вторник, считает Евстифеев.

"Вряд ли иностранные инвесторы в ОФЗ готовы терпеть курсовые убытки, что может стать поводом для распродаж и уже тогда рубль сможет прочувствовать весь драматизм момента. Пока же заявления Минфина о готовности пережить период низких нефтяных цен и Банка России об отмене покупок валюты вряд ли существенно изменят настроения на рынке", - полагает аналитик.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Накануне в Банке России заявили, что регулятор как минимум месяц не будет создавать дополнительный спрос на иностранную валюту. Минфин при этом начнет продавать ее для компенсации потерь федерального бюджета. Позднее министр финансов Антон Силуанов гарантировал, что у государства достаточно ресурсов для выполнения всех социальных обязательств перед гражданами, исполнения поручений президента по итогам Послания и реализации национальных проектов. В условиях устойчиво низких цен на нефть правительство способно поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность, сказал Силуанов.

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