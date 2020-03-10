Две трети мэров в Германии подвергались оскорблениям и атакам

Работа бургомистра в Германии оказалась весьма неблагодарной и даже опасной. Как показал опрос специализированного журнала Kommunal, в котором приняли участие 2500 мэров по всей стране, 64 процента опрошенных - то есть две трети - хотя бы раз или неоднократно сталкивались с оскорблениями, угрозами и реальным насилием, причем нередко прямо на рабочем месте.

"Моему семилетнему сыну угрожали, потому что я мэр. Наш дом обливали краской, в почтовый ящик кидали мусор", - поделился с изданием один из бургомистров, пожелавший сохранить анонимность. Другой поведал, что с его машины неоднократно откручивали колесные гайки, что едва не привело к аварии. И подобных историй - сотни. Оскорбления, плевки, разбитые окна в офисе, закидывания яйцами и помидорами - каким только испытаниям ни подвергаются слуги народа в ФРГ.

Как напоминает портал Spiegel Online, бургомистр "пролетарского" городка Камп-Линтфорт в Рурской области, социал-демократ Кристоф Ландшайдт попал на страницы газет, после того как запросил у полиции разрешения носить с собой нож из-за угроз со стороны правоэкстремистов. Нередко угрозы поступают со стороны так называемых рейхсбюргеров - представителей набирающего популярность маргинального движения, которые отрицают законы и институты современной ФРГ, называя себя гражданами канувшей в Лету германской империи. С недавних пор члены этого движения были признаны немецкими правоохранителями экстремистами.

В 46 процентах случаев на мэров нападали прямо на их рабочем месте, 39 процентов получали угрозы в письмах или по факсу

Статистика говорит о том, что в небольших населенных пунктах, где политики и избиратели живут бок о бок, по-соседски, и знают друг друга в лицо, обстановка обычно более благополучная, зато в городах с населением свыше 100 тысяч жителей происходит больше негативных инцидентов. В 46 процентах случаев на мэров нападали прямо на их рабочем месте, 39 процентов получали угрозы в письмах или по факсу, 30 процентов - по электронной почте и в соцсетях. С такими же проблемами сталкиваются и рядовые сотрудники коммунальных служб. Напомним, что Германия до сих пор не оправилась от шока после убийства главы административного округа Кассель Вальтера Любке, который был застрелен на пороге собственного дома прошлым летом. Сейчас по этому резонансному делу судят двух правоэкстремистов, перекладывающих друг на друга вину.

Между тем

Популярное представление о том, что "немцы любят работать", оказалось мифом. Как показал опрос аналитического отдела датской IT-компании, проведенный в 160 странах, каждый четвертый житель Германии (23 процента) ходит на работу безо всякого удовольствия и мотивации. Как пишет Spiegel Online, ни в одном другом государстве в мире нет такой огромной "армии" апатичных трудящихся. Разве что с ФРГ может сравниться Британия - там из-под палки зарабатывают на жизнь 22 процента подданных королевства. В США, как оказалось, немотивированных сотрудников гораздо меньше - 18 процентов.