Эксперты доработают проект сотрудничества СНГ в области туризма

Горизонты сотрудничества в области туризма на пространстве СНГ будут расширены на очередное десятилетие. Дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию данного проекта состоится 10 марта в Исполнительном комитете Содружества в белорусской столице.

Это уже вторая по счету стратегия развития сотрудничества в области туризма, активными участниками которой являются Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В ее основу, пояснили эксперты, заложено представление о том, что туризм не только самый перспективный и динамично развивающийся сектор экономики, но и "мощный фактор активизации международного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания, культурного взаимообогащения народов".

Конкретизируя содержание разработанного проекта, в Исполкоме отметили, что туристская деятельность осуществляется на основе уважения художественного, археологического и культурного наследия для его защиты и сохранения для будущих поколений. Особое внимание уделяется охране и заботе о памятниках, святилищах и музеях, которые должны быть широко открыты для посещения, сообщает БЕЛТА.

Кроме того, страны Содружества стремятся к интенсификации туристских потоков на внутреннем и международном рынках, увеличению совместных проектов и программ в области туризма, призванных обеспечивать их национальные интересы и развивать межгосударственное сотрудничество.

Проект нового документа, уточняет агентство, сохраняет преемственность целей, задач, принципов, направлений и механизмов реализации и ориентирован на углубление сотрудничества, расширение партнерских отношений между национальными туристскими организациями на пространстве Содружества. Кроме того, он консолидирует усилия органов государственной власти стран СНГ, национальных туристских организаций и иных субъектов отраслевой индустрии.