Эрдоган: США смягчили позицию по С-400

Соединенные Штаты смягчили свою позицию по отношению к зенитным ракетным системам С-400, приобретенным Анкарой у России. Вашингтон, отказавшись от ультиматумов, просит не вводить их в эксплуатацию. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара выразила готовность приобрести комплексы Patriot, если США все еще намереваются их продать. "Мы сделали США предложение: "Если вы собираетесь предоставить нам ЗРК Patriot, то давайте мы их купим", - рассказал Эрдоган. Он также отметил, что Соединенные Штаты смягчили свою позицию в отношении российских С-400. "Теперь они просят, чтобы мы пообещали, что мы не введем их в эксплуатацию", - отметил Эрдоган. Ранее Вашингтон категорически выступал против приобретения Анкарой российских систем, угрожая исключением из программы истребителей F-35.

Напомним, о подписании контракта на закупку Турцией С-400 стало известно в сентябре 2017 года. Первые поставки были осуществлены в июле 2019-го. Как ожидается, развертывание систем начнется уже в апреле.