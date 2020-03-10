ЕС и Турция договорились о создании групп для диалога по вопросам миграции

Итогом вчерашнего визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Брюссель для переговоров с руководством Евросоюза стало соглашение о создании двух рабочих групп для обсуждения миграционных проблем. Их основной задачей станет прояснение спорных вопросов относительно соглашения ЕС-Турция от 2016 года, сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Напомним, что по нему Анкара обязалась перекрыть поток нелегалов в Европу в обмен на получение финансовой поддержки. Однако эскалация миграционного кризиса в конце минувшего февраля на греко-турецкой границе заставила обозревателей говорить о фактическом развале достигнутых четыре года назад договоренностей.

Накануне было подтверждено, что как только рабочие группы под руководством главы Европейской внешнеполитической службы Жозепа Борреля и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу достигнут прогресса в своей работе, ее результаты станут предметом нового обсуждения для высшего руководства Турции и ЕС.

Со своей стороны, председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что, несмотря "на разногласия", линии коммуникации ЕС и Турцией "остаются открытыми". "Мигранты нуждаются в поддержке, Греция нуждается в поддержке, но и Турция также необходима поддержка, заявила по итогам двухчасовых переговоров с Эрдоганом глава ЕК.

Хотя состоявшийся саммит ЕС-Турция формально завершился без очередного соглашения, высокопоставленные еврочиновники настаивают на том, что заключенная в 2016 году миграционная сделка между Брюсселем и Анкарой остается жизнеспособной. По информации греческой газеты Kathinmerini, в ходе прошедших накануне переговоров Турция добивалась увеличения финансовой поддержки со стороны ЕС, а также предоставления безвизового режима турецким гражданам.