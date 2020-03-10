Facebook и "ВКонтакте" удалили фейки о коронавирусе в России

Роскомнадзор заявил о том, что популярные соцсети Facebook и "ВКонтакте" удалили ложные сообщения о масштабном распространении коронавируса в России.

"Социальные сети исполнили требования Генпрокуратуры и удалили недостоверную информацию о распространении коронавируса в России", - сказал "Российской газете" представитель ведомства.

Информация о десятках тысяч заразившихся коронавирусом начала распространяться в соцсетях и мессенджерах 2 марта. Об этом первыми сообщили специалисты Group-IB, занимающиеся информационной безопасностью и расследованием киберпреступлений.

Проверка показала, что сообщения содержат недостоверную общественно значимую информацию, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, уточняли в Роскомнадзоре.

В результате, социальные сети получили уведомления о необходимости удалить фейки.