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10.03.2020 17:53
Рубрика: Экономика

ФАС увидела нарушения в рекламе "Арбидола" как средства от коронавируса

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости

Продвижение лекарства "Арбидол" как средства от нового коронавируса в эфире радиостанций признано нарушающим закон о рекламе. Такое решение приняла комиссии Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Материалы переданы для возбуждения дела. Рекламодателю может грозить штраф до полумиллиона рублей.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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Реклама "Арбидола" появилась на радиостанциях на фоне сообщений о распространении китайского коронавируса. Из нее следовало, что лекарство обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной новым вирусом. При этом в инструкции такой информации не было.

"На момент выхода рекламы содержащийся в ней рекламный посыл относительно действия препарата "Арбидол" против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению", - отметил замруководителя ФАС Андрей Кашеваров.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Таким образом, в рекламе сообщалось о свойствах и характеристиках лекарственного препарата "Арбидол" об активности препарата даже против коронавируса COVID-2019 (2019-nCoV) вне пределов показаний, содержащихся в утвержденной в установленном порядке инструкции по применению лекарственного препарата, сделали вывод в ФАС.

Материалы разбирательства переданы для возбуждения дела об административном нарушении для назначения штрафа. Штраф рекламодателю - АО "Отисифарм" - может составить от 200 до 500 тысяч рублей.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство ФАС Распространение коронавируса COVID-19

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