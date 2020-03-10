Какие книги могут не допустить до школ? К примеру, линейку "Окружающий мир" для начальной школы Н.Ф. Виноградовой, "Технологию" для 1-4-х классов О.В. Узоровой и Е.А. Нефедовой.

Еще "Физику" А.В. Перышкина для 7-9-х классов, несколько учебников английского языка под редакцией М.В. Вербицкой, линейку М.М. Разумовской по русскому языку и другие.

Почему они попали под сокращение? Их отозвали сами издательства. Причины разные. Некоторые учебники ушли на доработку. Другие - получили более свежее, актуальное и дополненное издание.

Как рассказали "РГ" в издательстве "Просвещение" и корпорации "Российский учебник", цель корректировки - актуализация информации в учебно-методическом комплексе. Это нужно делать периодически.

Еще одно важное изменение: теперь в федеральном перечне будет не три, как раньше, а две большие части. Первая - учебники для обязательной программы: русский, математика, история, физика и т.д. Сюда же вошли учебники на родных языках.

Вторая большая часть - учебники для той части программы, которую формирует сама школа. Здесь могут быть учебники для детей-мигрантов, пособия по краеведению, по экономике, по искусству и шахматам и т.д.

И впервые в федеральном перечне будет указываться язык издания учебника, возможность его использования для профильного обучения и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Плюс - срок действия экспертного заключения: оно теперь будет выдаваться на пять лет.

Напомним, в феврале 2020 года вступил в силу новый порядок формирования федерального перечня учебников. В нем детально прописывается, как и по каким критериям проводится экспертиза учебника. Ее заказчиком выступает государство.

Учебник должен соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). А весь его текст - нормам русского языка

Среди требований: не должно быть ошибок и опечаток, недостоверных, научно не подтвержденных фактов. Не должно быть информации, направленной на формирование неуважительного отношения к России, к ее органам власти, основным конфессиям.

Учебник должен соответствовать федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). А весь его текст - нормам русского языка. И это далеко не все требования…

Что все это значит на практике? Большую часть учебников из "старого" перечня новым проектом приказа министерство автоматом переносит в "новый". Исключение - те книги, которые отозвали сами издательства.

- Каждый последующий учебник, планируемый для включения в перечень, будет проходить все процедуры, закрепленные новым порядком: он существенно повысил требования к качеству учебников и ответственность тех, кто их рецензирует, - прокомментировали в министерстве. - Все это позволит препятствовать ситуациям, когда на школьные парты попадают учебники с ошибками, недостоверными фактами. Будет способствовать актуализации содержания учебной литературы, чтобы ребята получали информацию, соответствующую данным научно-технологического развития.