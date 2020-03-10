Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Негативное последствие падения курса рубля россияне могут почувствовать в первую очередь при планировании зарубежных поездок и при покупке одежды, техники и автомобилей.

Такую точку зрения в беседе с "Вечерней Москвой" высказал профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По словам эксперта, очевиднее всего падение рубля отразится на заграничных поездках. Одновременно подорожают и товары длительного пользования. "Понять, насколько поднимутся цены, элементарно - смотрим, насколько вырос доллар относительно рубля, и тогда можно грубо спрогнозировать и подорожание", - считает эксперт. Впрочем, существует и другая точка зрения. Ритейлерам просто невыгодно сильно завышать цены. И с нынешними-то никакого бума продаж нет, магазины затаварены, новые модели той же одежды без скидок очень слабо продаются.

Радикального подорожания товаров первой необходимости, скорее всего, не будет. Речь идет о молоке, хлебе, яйцах, овощах, мясных и рыбных изделиях. В пищепроме очень сильно импортозамещение. Страна уже давно может накормить себя сама, не полагаясь на заграничные поставки.

В то же время эксперт отмечает, что падение рубля продолжится. Но насколько еще упадет рубль в ближайшей перспективе, пока сложно спрогнозировать, так как слишком много вероятностей и допущений. "Дело в том, что рынки сегодня развиваются настолько нелинейно и разнонаправленно, что дать хоть сколько-то определенный прогноз невозможно", - отмечает Юденков.