Фонд "Сколково" и Инновационный центр Ай-Теко запускают программу поддержки высокотехнологичных компаний в области промышленности

Фонд "Сколково" и компания "Инновационный центр Ай-Теко" запускают партнерскую программу по поиску, развитию и поддержке технологических компаний, предлагающих решения для промышленного сектора. Участники программы, прошедшие экспертный отбор, получат возможность презентовать свои решения в рамках технологического тура и серии встреч с крупнейшими промышленными предприятиям России, возможность принять участие в Skolkovo StartupVillage 2020 и демо-дне программы, а также смогут войти в карту технологических решений для промышленного сектора TAdviser. Первый этап отбора стартует 10 марта 2020 года.

Программа построена на основе выявленных потребностей и направлений развития компаний в области промышленности и нацелена на развитие взаимодействия между крупными промышленными игроками и перспективными технологическими компаниями. Основная задача совместной инициативы - выявить наиболее эффективные решения, внедрение которых позволит модернизировать российскую промышленность с учетом передовых технологических трендов. В программу входят два обучающих блока и индивидуальная работа с экспертами. В ходе программы участники будут регулярно взаимодействовать с заказчиками - топ-менеджерами промышленных компаний для проверки бизнес-гипотез, тестирования и доработки решений. Организаторами программы выступили Фонд "Сколково" и Инновационный центр Ай-Теко. Это третий совместный проект: в 2018 году партнеры успешно реализовали программу для FinTech и ретейла, а в 2019 году - для банковской сферы.

Вице-президент и исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Константин Паршин подчеркивает, что программа ориентирована на практические потребности клиентов: "Основная трудность для стартапов заключается в сложности пилотирования и встраивания в производственные процессы. Крупные игроки до недавнего времени были не готовы играть роль "тестовых полигонов" или "песочниц" для тестирования передовых технологий. Однако ситуация меняется, и в эпоху Индустрии 4.0 промышленные гиганты берут лидерство в применении сквозных технологий. Это уже третья отраслевая программа поддержки высокотехнологичных компаний, над которой мы работаем совместно с Инновационным центром Ай-Теко. Успех предыдущих проектов показывает, что мы выбрали верный подход: создать максимально комфортные условия для реализации инновационной стратегии заказчика и выступить гарантом качества за счет имеющихся ресурсов и опыта. Такая форма сотрудничества помогает полностью реализовывать масштабные, амбициозные решения, необходимые заказчикам".

В рамках программы пройдут три отборочных тура: с марта по май, с июня по август и с сентября по ноябрь - для отбора участников по различным направлениям. Основной критерий - проект должен относиться к области масштабируемых IT-разработок для промышленности на базе сквозных технологий. Сюда входят такие направления, как:

-технологии больших данных;

-нейротехнологии и искусственный интеллект;

-системы распределенного реестра;

-квантовые технологии и новые производственные технологии;

-промышленный интернет вещей;

-робототехника и сенсорика;

-технологии беспроводной связи;

-технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Также в ходе первого этапа отбора будут рассмотрены проекты в следующих направлениях:

-диспетчеризация производства на уровне MES, ERP;

-автоматическая система календарного планирования производства;

-цифровые двойники производственных объектов;

-предикативная аналитика;

-рекомендательные сервисы для оптимизации технологических процессов;

-решения для оптимизации логистических издержек;

-решения для развертывания геоинформационной системы промышленного предприятия;

-деловые роботы и подобные инструменты;

-видеоаналитика.

"Я часто сравниваю наши программы с обучением на MBA, поскольку результативность нашей программы также зависит от двух факторов: реальной востребованности решения для бизнеса (на это влияет выбранная методология отбора) и вовлеченности стартапа / участника программы, а также его готовности работать в проектах, участвовать во встречах и вносить необходимые изменения на основе полученной обратной связи. В этом году мы максимально сократили блок обучения, оставив самое необходимое, и сфокусировались на качественной подготовке команд к встречам с заказчиками, включая детальную проработку презентаций и подготовку выступлений", - рассказала директор по развитию бизнеса Инновационного центра Ай-Теко Жамиля Каменева.

Для участия в программе необходимо наличие пилотных внедрений или продаж проекта, гибкость и масштабируемость продукта, готовность его совершенствовать.

"Предложенный нами подход отличается от традиционных акселераторов тем, что мы одновременно работаем с двумя сторонами - стартапами и отраслевыми игроками. Какой бы удачной ни была идея в теории, слишком часто мы сталкиваемся с тем, что на практике она не работает. Или ее внедрение не приводит к реальному бизнес-результату, или дальнейшая поддержка слишком ресурсозатратна и мало осуществима, или необходим целый комплекс изменений в технологиях и процессах даже в рамках небольших пилотных проектов. Эти причины объясняют низкий процент реализованных проектов после стандартных акселераторов и программ продвижения - всего 2-5%. Мы с самого начала напрямую работаем с заказчиками, погружаемся в их бизнес-потребности и предлагаем решения под конкретные задачи, что повышает вероятность успешного применения", - сказала директор по развитию бизнеса Инновационного центра Ай-Теко Наталья Дыбко.

Подать заявку на участие, а также ознакомиться с полным списком направлений и требований можно на официальном сайте программы promtech.iteco-inno.ru

Инновационный центр Ай-Теко - поставщик ИТ-решений для бизнеса. Разработки центра базируются на инновационных технологиях, которые обеспечивают эффективную цифровую трансформацию компаний. Входит в ГК "Ай-Теко", является резидентом Сколково с 2015 года. С 2018 года развивает направление по работе с инновациями и стартапами.

Компания разрабатывает программные решения и реализует проекты полного цикла по тестированию программного обеспечения на различных программно-аппаратных комплексах. Основные направления деятельности: автоматизация бизнес-процессов с помощью систем с адаптивной логикой, интеграция данных и знаний с применением облачных web-технологий, решения для снижения операционных рисков. В 2017 году компания вошла в топ-5 крупнейших провайдеров аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем по данным TАdviser.

Клиентами Инновационного центра Ай-Теко являются ведущие банки, страховые и телекоммуникационные компании, ретейл-операторы. Всего выполнено более 300 проектов разработки и тестирования программного обеспечения. В штате компании работают более 500 человек. На ИЦ Ай-Теко зарегистрировано более 100 патентов.

Дополнительную информацию о компании "ИЦ Ай-Теко" вы можете найти на сайте: http://www.iteco-inno.ru

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900).

В 2018 году выручка компаний - участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работают 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ "Сколково" за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м объектов. В ближайшие три года эта цифра удвоится.