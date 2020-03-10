Фонд "Сколково" и Инновационный центр Ай-Теко запускают программу поддержки высокотехнологичных компаний в области промышленности

Новости

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон 10:00
Дилеры Geely рассекретили цены на конкурента Seltos и Karoq 10:00
В Екатеринбурге отменили турнир по дзюдо из-за коронавируса 09:56
В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата 09:55
Под Новосибирском столкнулись три грузовика и минивэн, погиб человек 09:45
Японская авиакомпания отменит сотни рейсов из-за вспышки коронавируса 09:40
В Хабаровске сотрудница банка дала отпор грабителю с ножом 09:34
Путин заявил о готовности России повторить подвиг ВОВ в случае опасности 09:29
ЕС и Турция договорились о создании групп для диалога по вопросам миграции 09:24
Бирюков: В 2020 году в Москве реконструируем более 20 км газопроводов 09:15
Honda Civic проехал более 800 тысяч без капиталки и серьезных поломок 09:12
Тамбовчанин задержан по подозрению в убийстве девочки 08:37
Мошенники придумали новый способ воровства денег у граждан в интернете 08:30
Карантинные меры распространили на всю территорию Италии 08:21
Видео: легковушка чудом увернулась от рассыпавшихся с лесовоза бревен 08:17
Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян 08:04
Прокуратура Якутска проверит правомерность умерщвления собак в приюте 07:53
Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств 07:45
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона 07:40
Си Цзиньпин прибыл в Ухань для проверки борьбы с коронавирусом 07:38
Из-за коронавируса в Италии приостановлены все спортивные соревнования 07:10
Названы самые экономически здоровые регионы России 07:08
Число жертв обрушения отеля на востоке Китая достигло 20 человек 06:45
В игорной зоне "Приморье" откроется второй развлекательный комплекс 06:20
Япония направит в Сирию гуманитарную помощь на 4,7 миллиона долларов 06:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
10.03.2020 08:30
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Фонд "Сколково" и Инновационный центр Ай-Теко запускают программу поддержки высокотехнологичных компаний в области промышленности

Фонд "Сколково" и компания "Инновационный центр Ай-Теко" запускают партнерскую программу по поиску, развитию и поддержке технологических компаний, предлагающих решения для промышленного сектора. Участники программы, прошедшие экспертный отбор, получат возможность презентовать свои решения в рамках технологического тура и серии встреч с крупнейшими промышленными предприятиям России, возможность принять участие в Skolkovo StartupVillage 2020 и демо-дне программы, а также смогут войти в карту технологических решений для промышленного сектора TAdviser. Первый этап отбора стартует 10 марта 2020 года.
Константин Паршин. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Константин Паршин. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Константин Паршин. Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Программа построена на основе выявленных потребностей и направлений развития компаний в области промышленности и нацелена на развитие взаимодействия между крупными промышленными игроками и перспективными технологическими компаниями. Основная задача совместной инициативы - выявить наиболее эффективные решения, внедрение которых позволит модернизировать российскую промышленность с учетом передовых технологических трендов. В программу входят два обучающих блока и индивидуальная работа с экспертами. В ходе программы участники будут регулярно взаимодействовать с заказчиками - топ-менеджерами промышленных компаний для проверки бизнес-гипотез, тестирования и доработки решений. Организаторами программы выступили Фонд "Сколково" и Инновационный центр Ай-Теко. Это третий совместный проект: в 2018 году партнеры успешно реализовали программу для FinTech и ретейла, а в 2019 году - для банковской сферы.

Фото: Представлено пресс-службой IPChain
Делегация Фонда "Сколково" и Ассоциации IPChain посетила с деловым визитом штаб-квартиру ВОИС

Вице-президент и исполнительный директор Кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Константин Паршин подчеркивает, что программа ориентирована на практические потребности клиентов: "Основная трудность для стартапов заключается в сложности пилотирования и встраивания в производственные процессы. Крупные игроки до недавнего времени были не готовы играть роль "тестовых полигонов" или "песочниц" для тестирования передовых технологий. Однако ситуация меняется, и в эпоху Индустрии 4.0 промышленные гиганты берут лидерство в применении сквозных технологий. Это уже третья отраслевая программа поддержки высокотехнологичных компаний, над которой мы работаем совместно с Инновационным центром Ай-Теко. Успех предыдущих проектов показывает, что мы выбрали верный подход: создать максимально комфортные условия для реализации инновационной стратегии заказчика и выступить гарантом качества за счет имеющихся ресурсов и опыта. Такая форма сотрудничества помогает полностью реализовывать масштабные, амбициозные решения, необходимые заказчикам".

В рамках программы пройдут три отборочных тура: с марта по май, с июня по август и с сентября по ноябрь - для отбора участников по различным направлениям. Основной критерий - проект должен относиться к области масштабируемых IT-разработок для промышленности на базе сквозных технологий. Сюда входят такие направления, как:

-технологии больших данных;

-нейротехнологии и искусственный интеллект;

-системы распределенного реестра;

-квантовые технологии и новые производственные технологии;

-промышленный интернет вещей;

-робототехника и сенсорика;

-технологии беспроводной связи;

-технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Также в ходе первого этапа отбора будут рассмотрены проекты в следующих направлениях:

-диспетчеризация производства на уровне MES, ERP;

-автоматическая система календарного планирования производства;

-цифровые двойники производственных объектов;

-предикативная аналитика;

-рекомендательные сервисы для оптимизации технологических процессов;

-решения для оптимизации логистических издержек;

-решения для развертывания геоинформационной системы промышленного предприятия;

-деловые роботы и подобные инструменты;

-видеоаналитика.

"Я часто сравниваю наши программы с обучением на MBA, поскольку результативность нашей программы также зависит от двух факторов: реальной востребованности решения для бизнеса (на это влияет выбранная методология отбора) и вовлеченности стартапа / участника программы, а также его готовности работать в проектах, участвовать во встречах и вносить необходимые изменения на основе полученной обратной связи. В этом году мы максимально сократили блок обучения, оставив самое необходимое, и сфокусировались на качественной подготовке команд к встречам с заказчиками, включая детальную проработку презентаций и подготовку выступлений", - рассказала директор по развитию бизнеса Инновационного центра Ай-Теко Жамиля Каменева.

Фото: Pixabay
От Гутенберга до Цукерберга: как новые технологии поменяли наше представление об интеллектуальных правах

Для участия в программе необходимо наличие пилотных внедрений или продаж проекта, гибкость и масштабируемость продукта, готовность его совершенствовать.

"Предложенный нами подход отличается от традиционных акселераторов тем, что мы одновременно работаем с двумя сторонами - стартапами и отраслевыми игроками. Какой бы удачной ни была идея в теории, слишком часто мы сталкиваемся с тем, что на практике она не работает. Или ее внедрение не приводит к реальному бизнес-результату, или дальнейшая поддержка слишком ресурсозатратна и мало осуществима, или необходим целый комплекс изменений в технологиях и процессах даже в рамках небольших пилотных проектов. Эти причины объясняют низкий процент реализованных проектов после стандартных акселераторов и программ продвижения - всего 2-5%. Мы с самого начала напрямую работаем с заказчиками, погружаемся в их бизнес-потребности и предлагаем решения под конкретные задачи, что повышает вероятность успешного применения", - сказала директор по развитию бизнеса Инновационного центра Ай-Теко Наталья Дыбко.

Подать заявку на участие, а также ознакомиться с полным списком направлений и требований можно на официальном сайте программы promtech.iteco-inno.ru

Инновационный центр Ай-Теко - поставщик ИТ-решений для бизнеса. Разработки центра базируются на инновационных технологиях, которые обеспечивают эффективную цифровую трансформацию компаний. Входит в ГК "Ай-Теко", является резидентом Сколково с 2015 года. С 2018 года развивает направление по работе с инновациями и стартапами.

Компания разрабатывает программные решения и реализует проекты полного цикла по тестированию программного обеспечения на различных программно-аппаратных комплексах. Основные направления деятельности: автоматизация бизнес-процессов с помощью систем с адаптивной логикой, интеграция данных и знаний с применением облачных web-технологий, решения для снижения операционных рисков. В 2017 году компания вошла в топ-5 крупнейших провайдеров аутсорсинга услуг тестирования ИТ-систем по данным TАdviser.

Клиентами Инновационного центра Ай-Теко являются ведущие банки, страховые и телекоммуникационные компании, ретейл-операторы. Всего выполнено более 300 проектов разработки и тестирования программного обеспечения. В штате компании работают более 500 человек. На ИЦ Ай-Теко зарегистрировано более 100 патентов.

Дополнительную информацию о компании "ИЦ Ай-Теко" вы можете найти на сайте: http://www.iteco-inno.ru

Фото: iStock
Сделка с последствием: перспективы и риски применения смарт-контрактов в России

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1900).

В 2018 году выручка компаний - участников "Сколково" составила 91,9 млрд рублей, совокупная выручка за девять лет существования проекта достигла 301,1 млрд рублей. В стартапах работают 33 тыс. человек. Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ "Сколково" за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. м объектов. В ближайшие три года эта цифра удвоится.

Экономика Отрасли Промышленность

Главное сегодня

Ситуация на валютном рынке
Ситуация на валютном рынке
Путин заявил о готовности России повторить подвиг ВОВ в случае опасности
Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян
Мошенники придумали новый способ воровства денег у граждан в интернете
Названы самые экономически здоровые регионы России

Новости проекта

25.10.2019
"Музыкальный материал отстаивает себя сам"
30.09.2019
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили актуальное состояние российских креативных индустрий
29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области