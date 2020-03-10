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10.03.2020 20:09
Рубрика: Экономика

ФСИН: Более 70 автомобилей для перевозки заключенных оборудованы кондиционерами

Текст: Владислав Куликов

Директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что для улучшения условий перевозки конвоируемых лиц в территориальные органы поставлено более 70 спецавтомобилей, оборудованных современными системами кондиционирования, отопления и видеонаблюдения.

Директор ФСИН: Численность заключенных достигла исторического минимума

Новость прозвучала на прошедшей в Москве коллегии ведомства.

Глава Федеральной службы исполнения наказаний особо подчеркнул, что внимательно прислушивается к мнениям правозащитного сообщества, средств массовой информации, представителей религиозных конфессий. Именно после их сигналов машины для перевозки заключенных были улучшены.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минюст ФСИН Тюремная реформа

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