ФСИН: Более 70 автомобилей для перевозки заключенных оборудованы кондиционерами

Директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что для улучшения условий перевозки конвоируемых лиц в территориальные органы поставлено более 70 спецавтомобилей, оборудованных современными системами кондиционирования, отопления и видеонаблюдения.

Новость прозвучала на прошедшей в Москве коллегии ведомства.

Глава Федеральной службы исполнения наказаний особо подчеркнул, что внимательно прислушивается к мнениям правозащитного сообщества, средств массовой информации, представителей религиозных конфессий. Именно после их сигналов машины для перевозки заключенных были улучшены.