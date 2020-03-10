Тюремное население резко пошло на убыль. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, за первый месяц 2020 года численность осужденных по всей стране сократилась на 4,3 тысячи человек.

Вчера в Федеральной службе исполнения наказаний прошла коллегия ведомства. Впервые ее провел новый директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Сама коллегия прошла в закрытом режиме. Но некоторые важные новости стали известны "РГ".

За первый месяц нового года число осужденных сократилось на 4,3 тысячи человек

Одна из современных тенденций - снижается численность заключенных. В итоге, например, колонии-поселения загружены где-то на 60 процентов.

По данным на 1 февраля, всего в казенных домах находилось 519,6 тысячи человек. За первый месяц нового года количество заключенных сократилось на 4,3 тысячи человек. А за весь прошлый год тюремное население сократилось на 36 тысяч человек.

Суды сегодня активно применяют альтернативные наказания. По данным Верховного суда России, в 2019 году к лишению свободы были приговорены 179 тысяч человек, это 29 процентов от всех осужденных. В основном суды назначают альтернативные наказания, не связанные с лишением свободы.

Так, 17 процентам осужденных - 107 тысяч человек в прошлом году, были назначены обязательные работы. 12 процентов (76 тысяч осужденных) получили штраф. А 26 процентов, то есть 161 тысяча осужденных, были приговорены к условному сроку.

При этом реже стали направлять людей и в следственные изоляторы. В СИЗО, подчеркнем, де юре находятся еще не осужденные люди, суду и следствию еще предстоит разобраться, совершили они что-то противозаконное или вышла ошибка.

Давно говорится о том, что арест должен быть исключительной мерой и применяться лишь тогда, когда есть реальная опасность, например, что подследственный надавит на свидетелей или скроется от следствия.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, на 1 февраля в следственных изоляторах содержались 96,7 тысячи человек. Количество арестантов за первый месяц сократилось на тысячу человек.

По данным "Российской газеты", ситуация в местах лишения свободы и следственных изоляторах теперь будет в зоне пристального внимания министерства юстиции.

Ведомство планирует проводить внеплановые проверки СИЗО, в том числе с участием правозащитников.

Начало положено. Недавно министр юстиции России Константин Чуйченко и директор ФСИН России Александр Калашников внепланово проверили СИЗО № 6 в Москве.

"Мы должны реагировать на сообщения правозащитных организаций, общественных деятелей, уполномоченных по правам человека о нарушениях норм содержания, доступности оказания медпомощи и вместе с Федеральной службой исполнения наказаний оперативно решать эти проблемы, - отметил Константин Чуйченко. - Необходимо ввести практику регулярных неплановых посещений СИЗО вместе с правозащитниками".

Планируется активно проводить и различные гуманные акции.