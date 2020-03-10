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10.03.2020 17:40
Рубрика: Происшествия

Тюрьма пустеет

Тюремное ведомство сообщило о резком снижении числа заключенных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8105)
Тюремное население резко пошло на убыль. По данным Федеральной службы исполнения наказаний, за первый месяц 2020 года численность осужденных по всей стране сократилась на 4,3 тысячи человек.
Директор тюремного ведомства Александр Калашников планирует тесно сотрудничать с правозащитниками. Фото: Антон Подгайко / ТАСС Директор тюремного ведомства Александр Калашников планирует тесно сотрудничать с правозащитниками. Фото: Антон Подгайко / ТАСС
Директор тюремного ведомства Александр Калашников планирует тесно сотрудничать с правозащитниками. Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Вчера в Федеральной службе исполнения наказаний прошла коллегия ведомства. Впервые ее провел новый директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Сама коллегия прошла в закрытом режиме. Но некоторые важные новости стали известны "РГ".

За первый месяц нового года число осужденных сократилось на 4,3 тысячи человек

Одна из современных тенденций - снижается численность заключенных. В итоге, например, колонии-поселения загружены где-то на 60 процентов.

Фото: iStock
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По данным на 1 февраля, всего в казенных домах находилось 519,6 тысячи человек. За первый месяц нового года количество заключенных сократилось на 4,3 тысячи человек. А за весь прошлый год тюремное население сократилось на 36 тысяч человек.

Суды сегодня активно применяют альтернативные наказания. По данным Верховного суда России, в 2019 году к лишению свободы были приговорены 179 тысяч человек, это 29 процентов от всех осужденных. В основном суды назначают альтернативные наказания, не связанные с лишением свободы.

Так, 17 процентам осужденных - 107 тысяч человек в прошлом году, были назначены обязательные работы. 12 процентов (76 тысяч осужденных) получили штраф. А 26 процентов, то есть 161 тысяча осужденных, были приговорены к условному сроку.

При этом реже стали направлять людей и в следственные изоляторы. В СИЗО, подчеркнем, де юре находятся еще не осужденные люди, суду и следствию еще предстоит разобраться, совершили они что-то противозаконное или вышла ошибка.

Давно говорится о том, что арест должен быть исключительной мерой и применяться лишь тогда, когда есть реальная опасность, например, что подследственный надавит на свидетелей или скроется от следствия.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, на 1 февраля в следственных изоляторах содержались 96,7 тысячи человек. Количество арестантов за первый месяц сократилось на тысячу человек.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По данным "Российской газеты", ситуация в местах лишения свободы и следственных изоляторах теперь будет в зоне пристального внимания министерства юстиции.

Ведомство планирует проводить внеплановые проверки СИЗО, в том числе с участием правозащитников.

Начало положено. Недавно министр юстиции России Константин Чуйченко и директор ФСИН России Александр Калашников внепланово проверили СИЗО № 6 в Москве.

"Мы должны реагировать на сообщения правозащитных организаций, общественных деятелей, уполномоченных по правам человека о нарушениях норм содержания, доступности оказания медпомощи и вместе с Федеральной службой исполнения наказаний оперативно решать эти проблемы, - отметил Константин Чуйченко. - Необходимо ввести практику регулярных неплановых посещений СИЗО вместе с правозащитниками".

Планируется активно проводить и различные гуманные акции.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст ФСИН

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