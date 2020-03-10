Газопровод "Сила Сибири" остановят для профилактики

Газопровод "Сила Сибири" будет остановлен на профилактику во второй половине марта, сообщили в компании "Газпром".

"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года. Стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью. Сейчас речь идет о второй половине марта", - отметили в "Газпроме" (цитата по ТАСС).

Газопровод был запущен 2 декабря 2019 года. Он поставляет газ с Чаяндинского месторождения российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. В конце 2022 года по газопроводу также должны пойти поставки с Ковыктинского месторождения.

Поставки газа в Китай идут по договору между "Газпромом" и компанией CNPC, заключенному в 2014 году на 30 лет. Ежегодный объем поставок - 38 млрд куб. м газа.