ГД одобрила поправку в Конституцию о запрете отчуждения части территории РФ

Госдума одобрила внесенную главой государства ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции поправку о недопустимости действий отчуждения частей территории РФ и призывов к таким действиям.

Поправка одобрена в общем пакете изменений, рекомендованных ко второму чтению профильным комитетом по госстроительству и законодательству.

Инициатива закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий принадлежит актеру Владимиру Машкову.

Согласно поправке, РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются. Сделана оговорка: "За исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами".

В целом эта норма призвана повысить степень защиты страны и ее границ. А уже после внесения в Конституцию запрета на отчуждение территорий соответствующие поправки внесут в Уголовный и Административный кодексы, рассказывал ранее глава профильного комитета Павел Крашенинников.