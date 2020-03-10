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10.03.2020 13:59
Рубрика: Власть

ГД одобрила поправку в Конституцию о запрете отчуждения части территории РФ

Текст: Татьяна Замахина
Госдума одобрила внесенную главой государства ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституции поправку о недопустимости действий отчуждения частей территории РФ и призывов к таким действиям.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Поправка одобрена в общем пакете изменений, рекомендованных ко второму чтению профильным комитетом по госстроительству и законодательству.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
В Госдуму внесена поправка о дне голосования по Конституции

Инициатива закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий принадлежит актеру Владимиру Машкову.

Согласно поправке, РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются. Сделана оговорка: "За исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами".

В целом эта норма призвана повысить степень защиты страны и ее границ. А уже после внесения в Конституцию запрета на отчуждение территорий соответствующие поправки внесут в Уголовный и Административный кодексы, рассказывал ранее глава профильного комитета Павел Крашенинников.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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