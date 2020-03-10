ГД поддержала поправку, позволяющую действующему президенту РФ переизбираться

Госдума приняла поправку в процедурную часть законопроекта об изменениях в Конституции, которая дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки. Решение было принято в рамках рассмотрения законопроекта об изменениях в Конституции во втором чтении.

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте правило о не более чем двух президентских сроках "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента РФ на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента РФ" после вступления изменений в Основном законе в силу. Число предыдущих президентских сроков значения иметь не будет.

Инициатива о снятии ограничений на число президентских сроков принадлежала депутату Госдумы Валентине Терешковой. Взяв слово на пленарном заседании, она подчеркнула, что речь идет "о гражданах России, и ее будущем". "Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции, - отметила политик. - Надо все честно, открыто и публично предусмотреть".

Депутат предложила два варианта. Первый - "вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции". И второй: "Если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией".

- Мы должны этот вопрос ставить, а решать будет народ, - предложила Терешкова.

Парламентарий отметила: людей тревожит, что будет после 2024 года. Дело, по ее словам, не просто в должности главы государства, но речь идет о человеке, которому доверяют, который в сложнейших условиях способен принимать решения.

- Не знаю, захочет ли сам Владимир Владимирович… но такая возможность для президента, учитывая его авторитет в обществе - мощный стабилизирующий фактор, - указала депутат. Такая мера, рассчитывает она, охладит пыл тех, кто пытается "раскачивать ситуацию".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв для консультаций с президентом и лидерами фракций. Поправку о возможности президента РФ Владимира Путина идти на следующие выборы нужно обсудить с ним самим, заявил он.

Владимир Путин на заседании в Госдуме заявил, что считает допустимым внесение в Конституцию РФ поправки, которая позволила бы ему после внесения изменений в основной закон страны вновь участвовать в выборах главы государства. Однако, по его мнению, ее должен оценить Конституционный суд (КС) РФ.