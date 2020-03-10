Новости

В общественном транспорте Подмосковья усилены меры дезинфекции 16:03
Петербургские хирурги спасли младенца с редкой патологией легкого 16:00
В Гатчине заложили камень в основание памятника Александру III 15:59
Австрия запретила въезд путешественников из Италии 15:57
Раскрыта тайна древнего города в Сирии, сожженного "небесным огнем" 15:57
Нижегородку осудили за торговлю детьми 15:52
В Липецкой области ввели режим повышенной готовности из-за COVID-19 15:52
В Ростовской области подростки напали на почтальона 15:49
Чиновники опровергли отсутствие масок в аптеках Челябинска 15:45
Александр Юрчик освобожден от должности замминистра транспорта РФ 15:41
В Екатеринбурге проверят больницу, в которой умерла пациентка 15:36
Эрдоган: США смягчили позицию по С-400 15:28
Турчак назвал досрочные выборы в ГД логичным шагом 15:27
Беспилотник украинской армии сбили в Донбассе 15:25
В ЦВО начались учения ракетных войск и артиллерии 15:20
Toyota Motor снижает объёмы выпуска автомобилей с середины марта 15:17
Пропавший ивановский школьник найден мертвым 15:13
Путин выступит в Госдуме по поправкам в Конституцию 15:09
В Прикамье пьяный мужчина угнал машину и сбил ребенка 15:09
Нижегородца осудили на 12 лет за убийство таксиста 15:08
Кокорин рассказал, что не собирается возвращаться в "Зенит" 15:06
Little Big представят песню для "Евровидения" 12 марта 15:06
Бешеная волчица искусала трех человек под Смоленском 15:05
В Подмосковье три человека погибли при пожаре 15:01
В Прикамье обнаружили тело полицейского 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
10.03.2020 15:57
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна древнего города в Сирии, сожженного "небесным огнем"

Текст: Денис Передельский
Фото: University of California, Santa Barbara Фото: University of California, Santa Barbara
Фото: University of California, Santa Barbara

Международная команда геологов и археологов обнаружила свидетельства мощного космического удара, который уничтожил один из самых ранних в мире населенных пунктов - город Абу-Хурейра. Он был расположен на севере современной Сирии и был сожжен "огнем с неба".

Об открытии рассказывает Калифорнийский университет в Санта-Барбаре. Археологический памятник Абу-Хурейра долго не исследовался. С 1970-х годов доступ к нему был закрыт, так как сам он почти целиком ушел под воду после строительства плотины на реке Евфрат.

Фото: iStock
В Египте нашли и вскрыли тайник фараона Тутмоса II

От города остался большой курган, который сейчас покоится на дне озера Асад. Археологи во многом опирались на описания коллег, сделанные еще до появления этого озера. Ученые прошлых лет детально описали найденные в поселении остатки продуктов и инструменты. Это позволило установить, что местные кочевники перешли к сельскому хозяйству почти 12,8 тысячи лет назад.

Вероятно, это было одно из самых значительных событий в истории нашей планеты. Но примерно в то же время произошла катастрофа: выяснилось, что у Абу-Хурейры есть и еще одна, неизвестная история. Среди окаменелых злаков было найдено множество фрагментов оплавленного стекла. Остатки расплавленного стекла были обнаружены также на древних костях людей и животных, да и сами руины города оказались оплавленными.

Анализ этого "стекла" показал, что подобное могло произойти только при чрезвычайно высоких температурах, выше 2200 градусов по Цельсию, то есть намного выше тех температур, которые в те времена могли создать люди. Сторонникам "теории заговора" это дало основания утверждать, что древний город был уничтожен неким ядерным взрывом. Конечно, это не так, но событие явно было не из рядовых.

"Такие высокие температуры полностью расплавили бы автомобиль менее чем за минуту, - говорит Джеймс Кеннет, почетный профессор геологии Университета Санта-Барбары. - Такая интенсивность могла быть вызвана только чрезвычайно сильным, высокоэнергетическим и высокоскоростным явлением, чем-то вроде космического удара".

Фото: mola.org.uk
В Лондоне раскопали черепицу с изображением странного существа

Основываясь на материалах, собранных до затопления объекта, Кеннет и его коллеги в новом исследовании делают смелое утверждение: Абу-Хурейра является первым объектом с документированным фактом воздействия на населенный пункт фрагментов крупного астероида или кометы.

Вероятно, все эти фрагменты были частью одного и того же космического тела, которое врезалось в поверхность нашей планеты или взорвалось непосредственно над ней в конце эпохи плейстоцена.

По времени данное событие совпадает с периодом вымирания большинства крупных животных, в том числе мамонтов, американских лошадей и верблюдов. Тогда же исчезла и таинственная североамериканская культура Кловис.

"Наши новые открытия представляют собой гораздо более сильные доказательства присутствия крайне высоких температур, которые могли быть связаны только с космическим ударом", - заявил Кеннет, который сообщил о первых доказательствах такого рода в данном регионе еще в 2012 году.

Полностью исследование опубликовано в журнале Nature Scientific Reports.

Восстановлена "бесценная" рукопись инков
В Херсонесе нашли скелет с редкой генетической мутацией
Общество Наука Общество История Общество Космос Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Сирия

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
ЦБ увеличит лимит переводов по номеру телефона более чем в три раза
Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме
Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Пять самых важных вопросов о мужском здоровье