Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции

Госдума одобрила внесенную президентом России поправку об упоминании Бога в Конституции РФ. Норма получила поддержку в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта об изменениях в Основном законе.

Положение об этом было одобрено депутатами в общем пакете поправок.

Напомним, что рекомендацию профильного комитета по госстроительству и законодательству получили двести поправок. Одна из них гласит: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".

Поправка не влияет на светский характер государства и никак не подменяет собой свободы вероисповедания, подчеркнул глава профильного Комитета Госдумы Павел Крашенинников. Ее задача - подчеркнуть историческую преемственность нашего государства.

Статья о свободе вероисповедания в Конституции - незыблема: Россия остается светским государством, где ни одна религия не может навязываться.

Важно эту поправку не вырывать из контекста, предупредил Павел Крашенинников. "Ее необходимо рассматривать в совокупности со всеми положениями новой статьи, в которой говорится об общей тысячелетней истории и памяти предков, передавших нам, в том числе, веру в Бога", - заявил глава комитета.

С такой позицией выступили не только в Госдуме, но и представители РПЦ и Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил журналистам: "Очевидно, что государство свой светский характер не теряет".