Госдума одобрила поправку об упоминании Бога в Конституции

Положение об этом было одобрено депутатами в общем пакете поправок.
Напомним, что рекомендацию профильного комитета по госстроительству и законодательству получили двести поправок. Одна из них гласит: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство".
Поправка не влияет на светский характер государства и никак не подменяет собой свободы вероисповедания, подчеркнул глава профильного Комитета Госдумы Павел Крашенинников. Ее задача - подчеркнуть историческую преемственность нашего государства.
Статья о свободе вероисповедания в Конституции - незыблема: Россия остается светским государством, где ни одна религия не может навязываться.
Важно эту поправку не вырывать из контекста, предупредил Павел Крашенинников. "Ее необходимо рассматривать в совокупности со всеми положениями новой статьи, в которой говорится об общей тысячелетней истории и памяти предков, передавших нам, в том числе, веру в Бога", - заявил глава комитета.
С такой позицией выступили не только в Госдуме, но и представители РПЦ и Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил журналистам: "Очевидно, что государство свой светский характер не теряет".