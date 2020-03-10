Госдума одобрила во втором чтении законопроект о поправке в Конституцию

Депутаты Государственной Думы одобрили во вторник, 10 марта, законопроект о поправке в Основной закон Российской Федерации. Он был внесен в нижнюю палату парламента президентом в конце января.

В ходе голосования за проект проголосовали 382 депутата, воздержались 44. Голосов, высказанных против, не оказалось.

Напомним, что комитет Государственной Думы по госстроительству и законодательству изучил около 400 предложений о поправок от всех фракций. Из них было учтено около двухсот.

Народное голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля.