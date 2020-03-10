Госдума поддержала поправки об ограничениях для высших должностных лиц

Нижняя палата российского парламента в процессе рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта об изменениях в Конституцию поддержала норму об ограничениях для высших должностных лиц на владение зарубежными активами.

Согласно тексту поправки, президентом может быть избран гражданин РФ, "не имеющий в собственности объекты недвижимого имущества на территории иностранного государства". Аналогичные ограничения устанавливаются для председателя правительства, министров, глав регионов, а также сенаторов, депутатов Госдумы и судей. Им запрещается также иметь иностранное и двойное гражданство, а также счета в зарубежных банках.

В этот же блок входит запрет на отчуждение российских территорий и ведение переговоров и норма о праве бывших президентов РФ получать статус пожизненных сенаторов. Указанные нормы также получили одобрение.

Ранее депутаты поддержали поправки о браке как союзе мужнины и женщины, об упоминании Бога в тексте Основного закона, о закреплении статуса русского языка как языка государствообразующего народа.