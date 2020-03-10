Японская авиакомпания отменит сотни рейсов из-за вспышки коронавируса

Один из ведущих японских авиаперевозчиков Japan Airlines (JAL) в марте дополнительно отменит около 560 внутренних рейсов на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.

Ранее JAL уже сообщал о сокращении почти 700 внутренних авиарейсов из-за распространения COVID-19 и резким обвалом спроса на перелеты в связи с массовой отменой крупных спортивных и культурных мероприятий в стране.

В авиакомпании принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и выразили надежду на понимание в связи с чрезвычайностью ситуации.