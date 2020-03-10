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10.03.2020 20:01
Рубрика: Власть

Продолжение работы над поправками в Конституцию

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Во вторник Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в Конституцию. В среду планируется рассмотрение этого документа в третьем окончательном чтении. В дальнейшем, чтобы закон вступил в силу, Совет Федерации должен одобрить его квалифицированным большинством, то есть за предложенные изменения должны проголосовать не менее трех четвертей сенаторов. Затем необходимо, чтобы их поддержали более двух третей органов законодательной власти субъектов Федерации. Конституционный суд в свою очередь проверит соответствие поправок первой, второй и девятой главам Основного Закона. После этого должно состояться общенародное голосование, но не ранее чем через 30 дней с момента официального опубликования указа президента о его проведении. Если оно будет назначено на рабочий день, то этот день будет объявлен выходным и оплата за него будет производиться в соответствии с правилами, установленными Трудовым кодексом для выходных или нерабочих праздничных дней.

Что касается самих изменений в Конституцию, то о некоторых из них я уже писал на страницах "Российской газеты". Отмечу, что ко второму чтению законопроекта в него был внесен еще целый ряд важных поправок, касающихся социальной сферы.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Например, депутаты Госдумы предложили записать в Основном Законе, что в совместном ведении Российской Федерации и регионов должна находиться защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о своих родителях. Это предложение было учтено в президентской поправке к законопроекту и поддержано нами.

Кроме того, мы приняли поправку, которая закрепляет не просто необходимость регулярного повышения пенсий, но и то, что индексация пенсионных выплат должна осуществляться не реже одного раза в год. Уверен, что в скором времени эта поправка станет конституционной нормой, и индексацию нельзя будет приостановить никаким федеральным законом, точно так же, как нельзя будет отменить норму о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Помимо этого, в Конституции будет записано, что "Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав". Это означает, что государство будет уделять особое внимание регулированию трудовых отношений, защите прав и интересов трудящихся, поддержке предпринимателей и частной инициативы.

Фото: istock
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Наконец, предлагается закрепить в Основном Законе соблюдение принципов социального партнерства. Причем этот термин должен появиться сразу в двух статьях Конституции: одна из них говорит о том, что в России обеспечивается партнерство между представителями работников, работодателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, а другая предписывает правительству обеспечивать реализацию соответствующих принципов. С нашей точки зрения, придание сложившимся институтам социального партнерства конституционного статуса - очень важный шаг по укреплению экономической демократии в нашей стране. Он обеспечит активное участие трудящихся через профсоюзы и работодателей через их объединения в определении экономической и социальной политики, начиная от уровня предприятия и заканчивая общефедеральным уровнем. Трехстороннее соглашение между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей, имеющее статус подзаконного акта, будет обязательным к исполнению на всей территории России.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Изменения в Конституцию РФ

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