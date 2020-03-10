Что касается самих изменений в Конституцию, то о некоторых из них я уже писал на страницах "Российской газеты". Отмечу, что ко второму чтению законопроекта в него был внесен еще целый ряд важных поправок, касающихся социальной сферы.

Например, депутаты Госдумы предложили записать в Основном Законе, что в совместном ведении Российской Федерации и регионов должна находиться защита семьи, материнства, отцовства и детства, защита института брака как союза мужчины и женщины, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о своих родителях. Это предложение было учтено в президентской поправке к законопроекту и поддержано нами.

Кроме того, мы приняли поправку, которая закрепляет не просто необходимость регулярного повышения пенсий, но и то, что индексация пенсионных выплат должна осуществляться не реже одного раза в год. Уверен, что в скором времени эта поправка станет конституционной нормой, и индексацию нельзя будет приостановить никаким федеральным законом, точно так же, как нельзя будет отменить норму о том, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Помимо этого, в Конституции будет записано, что "Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав". Это означает, что государство будет уделять особое внимание регулированию трудовых отношений, защите прав и интересов трудящихся, поддержке предпринимателей и частной инициативы.

Наконец, предлагается закрепить в Основном Законе соблюдение принципов социального партнерства. Причем этот термин должен появиться сразу в двух статьях Конституции: одна из них говорит о том, что в России обеспечивается партнерство между представителями работников, работодателями, органами государственной власти и органами местного самоуправления, а другая предписывает правительству обеспечивать реализацию соответствующих принципов. С нашей точки зрения, придание сложившимся институтам социального партнерства конституционного статуса - очень важный шаг по укреплению экономической демократии в нашей стране. Он обеспечит активное участие трудящихся через профсоюзы и работодателей через их объединения в определении экономической и социальной политики, начиная от уровня предприятия и заканчивая общефедеральным уровнем. Трехстороннее соглашение между правительством, профсоюзами и объединениями работодателей, имеющее статус подзаконного акта, будет обязательным к исполнению на всей территории России.