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Исполнитель роли Джоффри в "Игре престолов" возобновил кинокарьеру

Новости
    10.03.2020, 13:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

27-летний ирландский актер Джек Глисон, сыгравший Джоффри Баратеона в "Игре престолов" и после заявивший, что не планирует продолжать актерскую карьеру, все-таки вернется на экраны.

Фото: Gettyimages/ Michael Kovac
Создатели "Игры престолов" снялись в "Мире Дикого Запада"

Напомним: еще в 2014-м, на четвертом сезоне GOT, "Джоффри" заявил, что пышный блеск кинославы - это не то, к чему он расположен. Он устал и перестал получать прежнее удовольствие. И вообще более всего по вкусу молодому человеку простая и тихая жизнь, далекая от голливудских хлопушек.

Заметим, что с той поры Джек слово свое держал. Но времена меняются и вот уже, как передает EW, Глисон снова в деле. Спустя шесть лет после своей экранной смерти актер появится в "гораздо менее садистском образе" в комедийном шоу Out Of Her Mind от британского комика Сары Паско - для BBC.

При этом, как уверяет пресс-релиз, данная программа "разрывает традиционный формат комедий, сочетая эксцентричность, анимацию и научные выкладки".

Дата премьеры еще не объявлена.

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