Источник: Матч сборных России и Молдавии отменят из-за коронавируса

Запланированный на 31 марта контрольный матч между сборными России и Молдавии по футболу будет отменен.

В настоящее время в Молдавии введен запрет на проведение массовых мероприятий, о чем сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну. В настоящее время в стране официально коронавирус диагностирован у одного человека, еще 12 человек находятся под наблюдением врачей.

Как стало известно Metaratings.ru, Федерация футбола Молдавии готова выполнить распоряжение минздрава страны и намерено отменить матч против сборной России, который должен был пройти в Кишиневе. Ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца нынешней недели. По данным ТАСС, во вторник была приостановлена продажа билетов на игру.

Также до конца неизвестно, состоится ли намеченный на 28 марта в Стокгольме матч сборных России и Швеции. На данный момент никаких предпосылок к отмене встречи нет, но все еще может поменяться.