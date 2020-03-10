Новости

В Карелии жительница Петербурга погибла в перевернувшемся снегоходе 14:33
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило 8 тысяч 14:32
Обвиняемого в убийстве ребенка в детсаду НАО будут судить в Архангельске 14:29
Источник: Матч сборных России и Молдавии отменят из-за коронавируса 14:21
В "Единой России" заявили о готовности к досрочным выборам в Госдуму 14:17
Французский баскетбольный клуб не прилетит на Урал из-за коронавируса 14:11
Дорога ярости: владелец BMW протаранил мешавший обгону пикап 14:06
Благодаря сделке ОПЕК+ Россия получила дополнительно 10 трлн рублей 14:04
Facebook и "ВКонтакте" удалили фейки о коронавирусе в России 14:02
В Кремле нет данных о переносе голосования по поправкам в Конституцию 13:58
Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море на испытания с танкером 13:55
Немецкие заводы в России не снизили производство из-за коронавируса 13:51
Видео: подлодка США всплыла сквозь лед в Арктике 13:50
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву 13:45
Исполнитель роли Джоффри в "Игре престолов" возобновил кинокарьеру 13:45
Названы призовые Большунова на этапах Кубка мира нынешнего сезона 13:43
В Вологодской области расплодились норки и выдры 13:32
Песков: Путин скоро сообщит о своем отношении к досрочным выборам в ГД 13:30
Фото: дочери Анджелины Джоли перенесли операции 13:30
XXIV Петербургский международный экономический форум состоится в 2021 году 13:26
Роспотребнадзор предложил усилить медицинский контроль за иностранцами 13:24
Иркутянка устроила погром в аптеке 13:18
В Краснодаре выписали из больницы 16 детей, отравившихся на Масленицу 13:15
Чехия закрывает школы и отменяет публичные мероприятия из-за коронавируса 13:14
В почтовых отделениях столичного региона стала доступна безналичная оплата 13:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
Тест: Готовы ли вы к ЕГЭ по русскому языку
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
Что надо знать о коронавирусе: ответы на самые главные вопросы
10.03.2020 14:21
Рубрика: Спорт

Источник: Матч сборных России и Молдавии отменят из-за коронавируса

Текст: Максим Домчев

Запланированный на 31 марта контрольный матч между сборными России и Молдавии по футболу будет отменен.

В настоящее время в Молдавии введен запрет на проведение массовых мероприятий, о чем сообщила министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну. В настоящее время в стране официально коронавирус диагностирован у одного человека, еще 12 человек находятся под наблюдением врачей.

Французский баскетбольный клуб не прилетит на Урал из-за коронавируса

Как стало известно Metaratings.ru, Федерация футбола Молдавии готова выполнить распоряжение минздрава страны и намерено отменить матч против сборной России, который должен был пройти в Кишиневе. Ожидается, что официально об этом будет объявлено до конца нынешней недели. По данным ТАСС, во вторник была приостановлена продажа билетов на игру.

Также до конца неизвестно, состоится ли намеченный на 28 марта в Стокгольме матч сборных России и Швеции. На данный момент никаких предпосылок к отмене встречи нет, но все еще может поменяться.

Спорт Футбол Товарищеские матчи Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках
Путин назвал чушью слова Зеленского в Освенциме
Официальный курс доллара вырос на 4,5 рубля, евро - на 6 рублей
Кремль: Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву
Песков: Путин скоро сообщит о своем отношении к досрочным выборам в ГД
Фигурное катание
Фигурное катание
Медведева: Не стала бы менять прошлое, хотя совершила много ошибок
Возвращение
Возвращение
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы