Итальянские епископы отменили все службы из-за коронавируса

Все мессы в будние, воскресные и праздничные дни, включая свадьбы, похороны и другие мероприятия в итальянских церквях отменяются, по крайней мере, до 3 апреля. Такое решение приняла Конференция итальянских епископов в связи с опасностью распространения коронавируса, сообщает телеканал RAI News24.

В заявлении говорится, что церковь в Италии делает свой вклад в борьбу по распространению коронавируса. Ранее службы уже были приостановлены в Венеции по решению местного патриархата. Впервые во избежание скопления большого числа людей в воскресенье проповедь папы Римского Франциска была передана в прямом эфире. При этом контакты папы сокращены до минимума.

Между тем власти Италии объявили о закрытии на карантин северных регионов страны, в которых зафиксирована вспышка коронавируса. Въезд в эти регионы и выезд из них будут фактически закрыты. Всего в зоне карантина оказалось не менее 16 миллионов человек. В минувшее воскресенье в Италии стало известно о 133 умерших от коронавируса. Таким образом, общее число смертей, вызванных заболеванием, достигло 366. Число зараженных увеличилось за один день на 25 процентов и достигло 7375 граждан, передает телерадиостанция BBC.