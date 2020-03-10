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10.03.2020 17:18
Рубрика: Общество

Подтвержден второй случай полного излечения от ВИЧ

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врачи сообщили о втором случае излечения от ВИЧ. Так называемый "лондонский пациент" полностью выздоровел после хирургического лечения. Первым выздоровевшим человеком 13 лет назад был "берлинский пациент" Тимоти Рэй Браун.

Обоим пациентам была проведена трансплантация донорского костного мозга. И у обоих после операция наблюдалась стойкая ремиссия. Отсутствие вируса в крови в течение 30 месяцев может свидетельствовать об излечении от ВИЧ, считают авторы исследования из Кембриджского университета. Само исследование опубликовано в журнале Lancet.

Фото: REUTERS
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Известно, что "лондонский пациент" - 40-летний уроженец Венесуэлы - был ВИЧ-инфицирован с 2003 года. В 2012 году у него была обнаружена злокачественная лимфома Ходжкина. Чтобы ее вылечить, и была проведена аллогенная трансплантация костного мозга.

При лечении онкологического заболевания одновременно удалось победить и ВИЧ-инфекцию, отметили врачи, проведя исследования крови, кишечной и лимфоидной тканях тела и не обнаружив специфичные к ВИЧ-1 CD4-и CD8-Т-клеточные реакции.

Поскольку метод математического моделирования показывает, что вероятность пожизненной ремиссии (излечения) после операции составляет 98 процентов, исследователи делают вывод, что трансплантация костного мозга может быть способом лечения ВИЧ.

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